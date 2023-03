Smiley a plecat din țară. De ce a lăsat-o pe Gina Pistol acasă. Anunțul a fost făcut chiar de artist

Smiley a plecat în America, fără Gina Pistol, pentru a face muzică în Los Angeles, pentru că a plecat cu acest gând de acasă. El a spus că va sta două săptămâni, dar nu în vacanță, ci pentru treburi serioase. ubitul Ginei Pistol a avut un zbor lung, de 12 ore, însă a ajuns cu bine la destinație. Acesta le-a mai spus fanilor că zborul a fost foarte dificil din cauza scaunelor mici din avion.

Smiley le-a transmis fanilor că îi va ține la curent cu călătoria lui în America, fără Gina Pistol și fetița lui. „Astăzi zbor în America și am zis să fac un daily vlog sau daily talk. Să vă arăt și vouă ce fac două săptămâni în Los Angeles. Evident că locurile din avion nu sunt făcute pentru oameni ca mine cu picioare lungi, dar asta este. Am decolat, abia aștept să facem multă muzică și să vă arăt și vouă cum se lucrează aici și ce locuri vedem în Los Angeles. Am închiriat o mașină și îi dăm frumos spre studio! Aici o să avem studioul”, a spus Smiley, într-un videoclip postat pe Tik Tok.

Ce face Gina Pistol când Smiley e plecat

În timp ce Smiley își anunța fanii că a ajuns în America, Gina Pistol posta o fotografie de la sala de sport, semn că dorește să se mențină în formă până se va întoarce partenerul său.

Zilele trecute, fosta prezentatoare de la Antena 1 a mai pus pe Instagram o fotografie, dar din greșeală.Iubita lui Smiley a postat pentru câteva minute o fotografie cu chipul fetiței ei. Ulterior, vedeta de la Antena 1 și-a dat seama ce a făcut și a șters imaginea. Gina Pistol și-a cerut scuze pentru gafa făcută și i-a rugat pe fani să nu o distribuie mai departe. Ea a declarat că nu își dorește ca Josephine să apară pe rețelele de socializare și i-a rugat pe internauți să-i respecte decizia.

„Unii zic că seamănă cu Andrei, eu zic că seamănă cu mine. Bine, îmi doresc foarte mult să fi luat tot ce e mai bun și mai frumos de la amândoi. Ce pot să vă spun sigur este că e foarte expresivă. Și cred că o să devină o fetiță foarte simpatică și haioasă. Este foarte expresivă. Are ochii gri.”.