O fetiță de numai 7 ani, elevă la școala din comuna Pătrăuți, s-a accidentat într-o pauză, căzând de pe o balustradă. Ceilalți copii au alertat cadrele didactice, numai că acestea au luat o decizie care pur și simplu șochează prin indiferența cu care au tratat situația.

Directoarea școlii și o învățătoare au decis să urce fetița, care era plină de sânge și urla de durere, într-o mașină și să o lase în poarta casei unde locuia! Niciun telefon dat la 112, niciun drum la spital, dascălii au crezut că este mai bine să ducă eleva de 7 ani acasă, acolo unde a fost dată în grija frățiorilor, dintre care cel mai mare avea 12 ani!

Revoltat, tatăl copilei acuză cadrele didactice de neglijență: „La ora patru jumate, când am ajuns acasă, m-am uitat la fată, se vedea sânge pe ea. Am sunat la 112, soția a schimbat-o și am plecat la spitalul județean Suceava. Copilul, în timpul ăla, putea să facă hemoragie internă, putea să se întâmple ceva în timpul ăsta”. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, Mircea Macovei, a confirmat că „o pacientă în vârstă de 7 ani, cu o plagă în regiunea genitală, în urgență s-a practicat toaleta mecanică și chimică a plăgii, sutura acesteia, în prezent evoluția este favorabilă, prognosticul fiind favorabil”.

Profesorii se apără și spun că au reacționat corect, dat fiind faptul că nu s-au mai confruntat cu o astfel de situație. Mihaela Grijincu, director la școala din Pătrăuți, explică: „Am sunat la dispensar și cadrul medical mi-a spus că ei nu se pot deplasa în școală, trebuie să sunăm la 112, dar trebuie să fie un părinte care să ducă copilul la spital. Am luat-o cu doamna învățătoare, împreună cu o colegă, am suit-o în mașină și am plecat acasă. Acasă părinții nu erau de găsit, era un frate mai mare și l-am rugat să deschidă ușa ca să o primească în casă”.

Acum, cazul este anchetat de Inspectoratul Școlar Suceava, anunță Digi 24, care a trimis o echipă la Pătrăuți, să verifice modul în care s-a acționat. „Conform regulamentului, trebuia sunat la 112, copilul dus la spital de unul dintre profesori. Dacă era o urgență, nu mai stăm, mergem și ducem copilul la spital, despre ce vorbim?”, afirmă Lucian Dimitriu, inspector școlar.

