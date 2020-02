Ca de obicei, autoritățile au fost luate prin surprindere de ninsoare și anul acesta. Mai multe străzi din București au fost acoperite de zăpadă, dar asta nu e tot.

Pompierii bucureşteni au participat la 93 de intervenţii pe parcursul nopții. În jur de 40 de copaci au căzut pe autoturisme şi carosabil, 29 de elemente de construcţie, patru panouri publicitare, cinci stâlpi, două semafoare şi alte 13 elemente au fost desprinse.

În județul Ilfov situatia este și mai dramatică. Din cauza copacilor căzuți pe carosabil, deszăpezirea se face cu greu.

Pompierii au fost nevoiți să intervină la 13 cazuri de copaci și stâlpi prăbușiţi pe mașini și pe stradă.

În ciuda faptului că autoritatile au dat asigurări că traficul va fi unul bun încă de la căderea primilor fulgi de zăpadă, până la ora 5 dimineașa utilajele nici măcar nu și-au făcut apariția în număr suficient, astfel că la primele ore ale dimineții aproape că nu s-a putut circula.

Autoritățile continuă și în cursul zilei de joi, 6 februarie, să intervină pentru îndepărtarea efectelor vremii rele din Capitală, potrivit Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

În sud și sud-est, mai multe județe se află sub avertizare cod roșu de vânt intens, ninsoare abundentă și vizibilitate aproape zero. Până la prânz, sunt sub cod roșu de viscol județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Brașov, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și Tulcea.

Linia tramvaiului 32 din Capitală este blocată din cauza zăpezii.

