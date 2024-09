Situația fierbinte în Orientul Mijlociu. Rebelii Houthi au lovit perolier saudit

Rebelii yemeniți au revendicat atacul asupra petrolierului Blue Lagoon, sub pavilion panamez. Reprezentanții Houthi au comfirmat că au lansat mai multe atacuri cu drone și rachete asupra navei. Ei nu au făcut nici o referire la atacul asupra celui de-al doilea petrolier, sub pavilion saudit.

Pe de altă parte, Comandamentul central al SUA a confirmat că atacurile au vizat cele două petroliere. Responsabilii militari americani au descris atacurile drept „acte nesăbuite de terorism din partea Houthi”. Rebelii au fost folosite două rachete balistice și o dronă care a lovit ambele nave.

Potrivit surselor americane, ambele petroliere erau încărcate cu țiței. Petrolierul saudit Amjad transporat două milioane de barili de petrol.

Potrivit unor surse, cele două vase navigau împreună, unul aproape de celălalt, în momentul atacurilor. Acestea au fost lovite, însă au putut să-și continue călătoria fără pagube majore sau victime.

