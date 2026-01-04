Situația din Venezuela, trasă la indigo cu cea din Ucraina. Explicația lui Silviu Predoiu

Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciului Extern de Informații, a comparat acțiunea SUA din Venezuela cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina, prezentat de Kremlin ca o „operațiune specială” sub pretextul protejării populației.

Potrivit fostului șef al Serviciului Extern de Informații, în ambele situații, marile puteri justifică folosirea forței militare prin argumente de securitate și interese strategice.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în Venezuela are o paralelă clară cu ceea ce Rusia a numit “operațiune militară specială” în Ucraina. În ambele cazuri, o mare putere justifică folosirea forței militare prin argumente de securitate și interese strategice. Diferența este una de tabără, nu de mecanism. Și acolo, și aici, forța precede justificarea juridică, iar dreptul internațional este chemat ulterior să explice un fapt deja consumat. Acesta este, de fapt, cel mai clar semn al fragilității ordinii internaționale în care trăim”, a arătat Silviu Predoiu.

Silviu Predoiu a afirmat că Venezuela traversează o criză profundă, alimentată de instabilitate internă cronică, colaps economic și presiune externă constantă, în mare parte din cauza administrației Maduro.

El a subliniat însă că intervenția militară pentru înlăturarea liderului venezuelean ridică serioase semne de întrebare, mai ales în contextul noii strategii de securitate prezentate recent de administrația americană.

„Intervenția militară pentru îndepărtarea unui dictator ridică însă serioase semne de întrebare, mai ales în raport cu ceea ce administrația americană a prezentat recent drept noua strategie de securitate a SUA. Iar dacă justificarea invocată este lupta împotriva traficului de droguri, întrebările legate de legalitate și proporționalitate rămân la fel de mari. Combaterea narcotraficului nu oferă, prin ea însăși, o bază juridică solidă pentru capturarea și extragerea unui șef de stat în exercițiu", a adăugat el.

Potrivit toastului șef al Serviciului Extern de Informații, cu doar câteva zile înainte, Trump condamna public, cu un ton alarmist, o posibilă intenție a ucrainenilor de a ataca una dintre reședințele lui Vladimir Putin, considerând un astfel de gest o escaladare inacceptabilă.

„Inconsecvența politică este însă și mai frapantă. Cu doar câteva zile înainte, Donald Trump condamna public, cu un ton apocaliptic, o intenție ipotetică a ucrainenilor de a ataca una dintre reședințele lui Vladimir Putin, calificând un asemenea gest drept o escaladare inacceptabilă. Astăzi, același Trump anunță nu doar fără rezerve, ci chiar cu mândrie, că trupele sale speciale au luat cu asalt reședința șefului statului venezuelean și l-au arestat, împreună cu soția sa, pentru a-i extrage din țară. Ceea ce ieri era inadmisibil în teorie devine astăzi legitim în practică, dacă autorul este de partea “convenabilă”, continuă el.

Critici la adresa Statelor Unite

Silviu Predoiu a mai spus că Statele Unite au ignorat disponibilitatea lui Maduro de a purta negocieri diplomatice. Potrivit acestuia, înainte de escaladarea militară, liderul venezuelean își arătase deschiderea pentru discuții serioase cu administrația americană, inclusiv legate de domeniul petrolier.

„Problema reală, oricât de cinic ar suna, nu este însă doar Venezuela. Problema este precedentul. Ce se întâmplă atunci când marile puteri ajung la concluzia că regulile pot fi suspendate ori de câte ori miza strategică este suficient de mare? Ce mai rămâne din dreptul internațional, dacă acesta devine selectiv, aplicabil adversarilor, dar negociabil pentru sine?", a scris Predoiu pe Facebook.

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat sâmbătă că „Nicolas Maduro rămâne singurul președinte al țării”, în ciuda capturării acestuia de către forțele americane.

Curtea Constituțională a desemnat-o să conducă țara interimar, pe perioada absenței liderului. Comentariile ei contrazic declarațiile președintelui american Donald Trump, care susține că Rodriguez a fost „învestită” în funcția de președinte și că este „dispusă să facă” ceea ce administrația Trump consideră necesar „pentru a readuce Venezuela la gloria de odinioară”. Trump a afirmat că, de fapt, SUA vor conduce Venezuela în viitorul apropiat.