Economie Situația de pe piața imobiliară. Ce spun cifrele







Vânzările de locuințe în România au crescut în 2024. Potrivit unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară SVN România, pe baza datelor oficiale, tranzacțiile imobiliare au crescut cu 7,6% în București și Ilfov, cea mai mare piață regională din țară, și cu 6,6% la nivel național, comparativ cu 2023. Însă, au fost și scăderi.

Tendințe în tranzacțiile imobiliare. Decembrie, sub noiembrie

În decembrie 2024, s-au realizat 57.600 de tranzacții imobiliare la nivel național, în scădere cu peste 800 față de luna precedentă. Cele mai multe vânzări s-au înregistrat în: București - 13.257 imobile, Ilfov - 3.890 imobile și Timiș 3.296 imobile. La polul opus, cele mai puține tranzacții s-au realizat în: Teleorman - 78 imobile; Ialomița - 121 imobile și Alba - 319 imobile. Numărul ipotecilor din aceeași lună decembrie a crescut cu 4.521 față de decembrie 2023. Cele mai multe ipoteci au fost înregistrate în București (7.772), Ilfov (3.430) și Timiș (2.369).

Judeţele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în a douăsprezecea lună a anului 2024 sunt Galaţi - 734, Timiş - 709 şi Dolj - 624.

În total, în 2024 au fost tranzacționate 643.334 de imobile (clădiri și terenuri), cu 8.491 mai multe decât în 2023. Creșterea constantă din ultimele luni, susținută de cererea ridicată și de condițiile economice favorabile, sugerează că 2025 va continua să fie un an promițător pentru piața rezidențială din România. Anul trecut, cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în octombrie - 67.998, iar cele mai puţine în ianuarie - 37.241.

Creșterea vânzărilor de locuințe: factori determinanți

În 2024, aproximativ 169.000 de unități rezidențiale (case, apartamente și garsoniere) au fost vândute în România, dintre care peste 60.000 în București și Ilfov, conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Creșterea vânzărilor a fost susținută de mai mulți factori, printre care: majorările salariale, care au îmbunătățit accesibilitatea achiziționării unei locuințe; reducerea dobânzilor la creditele ipotecare fixe, ce a încurajat cumpărătorii; încrederea crescută în piața imobiliară, datorită stabilității economice generale.

Cele mai dinamice piețe regionale: București și Ilfov

După București și Ilfov, Timișoara s-a impus drept a doua cea mai importantă piață rezidențială regională, depășind orașe precum Iași, Cluj-Napoca, Constanța și Brașov.

Iași a înregistrat cea mai mare creștere procentuală, cu 38,1% mai multe locuințe vândute față de 2023.

Brașov, în schimb, a înregistrat o scădere de 11% în numărul tranzacțiilor, fiind regiunea cu cea mai slabă performanță.

„2024 a fost un an bun pentru piaţa rezidenţială locală, cu vânzări în creştere, în ciuda unor estimări negative. Principalii factori care au dus la înregistrarea acestui rezultat au fost majorările de salarii, îmbunătăţirea accesibilităţii generale a cumpărării unei locuinţe şi scăderea dobânzilor pe segmentul fix. Pe de altă parte, livrările de locuinţe noi au scăzut în mai multe centre regionale din ţară, inclusiv în Bucureşti şi împrejurimi, fapt care se va perpetua, din păcate, şi în acest an. Cu vânzări în creştere şi livrări în scădere, presiunea pe preţuri va creşte şi mai mult. Cu toate acestea, estimăm că 2025 va fi un nou an bun pentru piaţa rezidenţială locală", a explicat Andrei Sârbu, director general SVN România.