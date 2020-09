Informația vine de la șeful Centrului de Comandă, Raed Arafat, care spune că noile cazuri grave sau medii sunt transferate în județele din vecinătatea Bucureștiului: Călărași, Argeș sau Giurgiu.

În ultimele 24 de ore, 1.629 de români au aflat că sunt pozitivi la noul coronavirus, ,dintre care 508 sunt în secțiile de terapie intensivă, destinate cazurilor cele mai severe.

În Capitală, situaţia este critică. Noile cazuri confirmate care au nevoie de spitalizare se lovesc de o realitate pe care specialiştii o anticipau. Pur și simplu nu mai sunt paturi goale.

Într-o centralizare făcută dimineaţa de Direcţia de Sănătate Publică apăreau 7 locuri libere la terapie intensivă şi 47 în secţii ale spitalelor suport Covid, plus încă 22 destinate mamelor şi gravidelor în cele 11 spitale destinate pacienţilor cu coronavirus.

Cedează și spitalele-suport?

Până după amiaza situaţia s-a modificat radical. Într-o discuţie cu centrul de comandă care coordonează repartiţia pacienţilor în spitale, reporterii Pro TV au aflat că nu mai sunt locuri în niciun spital din Bucureşti. Raed Arafat spune că şi unităţile suport din judeţele vecine spre care trimiteau până acum pacienţi încep să fie la capacitate maximă:

– Radu, spune-mi, te rog, câte locuri de terapie intensivă sunt?

– Două locuri la Elias, la modular.

– Două locuri la Elias la modular, atât,da?

– Maxim! Unul e sigur, dar nu am trimis nimic pentru că e unul (n.r. pacient) la Balș și unul la Floreasca, dar nu sunt de terapie în momentul acesta și am temporizat

– Deci maxim două, probabil unul rămas la Elias. Şi pentru locurile celelalte care sunt pentru cazurile intermediare cum stăm la București?

– Zero, niciun loc, nicăieri.

– Niciun loc, nicăieri.

– Nici măcar la Bolintin Vale, nici la Roșiorii de Vede, am sunat managerii de acolo.

La Bolintin Vale toate cele 29 de paturi sunt ocupate. Doar în secţia de terapie intensivă mai sunt câteva libere.

Managerul Spitalului Bolintin: Centrul de coordonare ne-a sunat când a încercat să ne întrebe dacă avem un loc. în acest moment nu avem locuri pentru că s-au admis de la spitalul judeţean doi şi de la izolatorul pozitiv.

Cei mai mulţi pacienţi transferaţi în Giurgiu sunt din Bucureşti. De la începutul pandemiei, la Bolintin s-au tratat în jur de 60 de bolnavi aduşi din Capitală.

Managerul Spitalului Bolintin: Îi trimit pentru că ei nu mai au unde să meargă practic aloca la spitalele de suport existente spitalele de faza 1 şi 2 sunt probabil la capacitate maximală.

Depresia favorizează infecția

Vârsta medie a pacienţilor infectaţi este acum de 46 de ani. Medicul infecţionist Virgil Musta a făcut o constatare uimitoare privitor la pacienţii tineri diagnosticaţi cu COVID 19.

Virgil Musta, medic Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara: Am observat ca pacienţii internaţi la noi care nu aveau factori de risc pentru a evolua sever şi totuşi au evoluat sever, aveau două elemente comune: au venit târziu şi mai aveau un element comun, majoritatea dintre ei erau foarte stresaţi sau depresivi. Şi se ştie că depresia şi stresul influenţează negativ imunitatea şi e posibil să fie una dintre cauzele evoluţiei severe.

La nivelul întregii ţări, pacienţii cu coronavirus sunt trataţi în 77 de spitale. Jumătate dintre paturi sunt ocupate de cei cu forme medii sau grave, informează stirileprotv.