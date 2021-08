Siteul care a lansat informația cu problemele penale ale lui Florin Cîțu a dezvăluit de unde a primit „bomba”

Site-ul care a făcut dezvăluirile legate premierul Florin Cîțu, care a făcut închisoare în Statele Unite ale Americii (SUA), în urmă cu 21 de ani, a recunoscut de unde a primit informația care a pus pe jar întreaga opinie publică în ultimele zile. Legalizam.ro afirmă că sursa informației privind problemele lui Florin Cîțu din SUA este Partidul Național Liberal (PNL).

Care a fost răspunsul dat de protestatarul Cristian-Mihai Dide, cel care se ocupă de siteul care a aruncat „bomba”

„Această informație a fost un cadou pentru noi. Nu știm daca a fost un „cadou” de la USR pentru coaliție, dar vă garantez că noi am primit informația de la PNL. Nu suntem interesați de luptele politice din PNL.

Prin Statutul asociației Evoluție în Instituție ne-am asumat informarea cetățenilor. Am considerat că această informație este de interes public. Referitor la întârzierea postării: lipsă de resurse, de asta nu am postat când am promis. Și eu m-am gândit că a fost o prostie că s-a suprapus cu 10 august. Cu respect, Cristian-Mihai DIDE”, se arată într-o postare al cărei mesaj îi este adresat jurnalistului Robert Turcescu.

Ce scria jurnalistul Robert Turcescu, legat de siteul care a publicat informația

„Cristian Mihai Dide, personaj foarte cunoscut in timpul protestelor #rezist (era omul pe care il amendau constant jandarmii pentru ca proiecta cu laser diverse mesaje pe cladiri publice), este presedintele Asociatiei Evolutie in Institutie. Asociatia militeaza constant pentru legalizarea consumului de canabis, motiv pentru care a si lansat acum ceva timp proiectul legalizam.ro impreuna cu legalizeit.ro (vezi link). Ei bine, pe pagina de Facebook legalizam.ro au fost date publicitatii pentru prima oara pe 10 august (!!!) documentele privind condamnarea lui Florin Citu in SUA pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Cristian Mihai Dide e #rezist. Sa fie vorba de un „cadou” de la partenerii de guvernare din USR pentru Florin Citu?

https://www.legalizeit.ro/…/legalizeit-ro-lanseaza…/”, scria, joi, pe contul de Facebook, Robert Turcescu.