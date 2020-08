Andrei Florin Bâzgă (foto) avea 21 de ani, și locuia în celebra comună Cotnari, județul Iași. Cadavrul lui Florin a fost găsit chiar de tatăl său care și-a dat seama că ceva nu este în regulă și că se aud sunete ciudate care provin dinspre o anexă a gospodăriei. Când a mers să vadă ce se întâmplă, bărbatul și-a găsit fiul spânzurat. Cu tot efortul depus de tată și mai apoi de medici, a fost prea târziu pentru ca Florin să mai fie salvat.

Familia a povestit autorităților, că Florin s-a întors recent din străinătate unde a lucrat și a adunat ceva bani. Dar visul tânărului era la o fată din localitate, cu care a trăit o frumoasă poveste de dragoste, care s-a termina brusc ca urmare a faptului că tânăra nu a mai dorit să continue.

După ce a revenit la Iași, Florin a mers acasă la fată și a vorbit cu ea mai multe ore. Concluzia a fost că tânăra nu a fost de acord să reia relația iar de aici lucrurile au luat o turnură urâtă. În cursul aceleiași zile, Florin a mers la un bar din localitate și le-a spus unor amici că se va sinucide dacă fosta prietenă nu revine la sentimente mai bune. Martorii au relatat faptul că Florin a mers acasă unde s-a sinucis.

Medicii psihologi atrag atenția asupra ușurinței cu care tot mai mulți tineri recurg la acest gest extrem, ca urmare a unor decepții în viața personală. „Sunt oameni care provin din alt sistem de educație și iau decizii mult mai ușor. Le recomand familiilor dacă văd astfel de probleme la copiii lor să apeleze la serviciile unui psiholog care să ajut pacientul, pentru a preîntâmpina astfel de cazuri”, spune un medic psihiatru de la Spitalul de Psihiatrie din Cluj.

Steward-ul de la Blue Air s-a sinucis

La începutul lunii iulie 2020, un alt tânăr, de 24 de ani, și tot din Iași, s-a sinucis tot ca urmare a unei decepții în dragoste. Robert Cepăreanu era însoțitor de bord la compania aeriană Blue Air.

Cu câteva ore înainte să își ia viața, Robert Cepăreanu a luat prânzul cu sora lui mai mare. A glumit, a spus bancuri și au râs copios împreună. A fost găsit după câteva zile, de un cioban, spânzurat de un copac. Marea durere a lui Robert Cepăreanu a fost despărțirea de iubita lui. Fata a plecat de la el, după ce nu a mai putut să îi suporte gelozia. În scrisoare, prima persoană la care se referă este chiar fosta iubită. „Dacă citiţi asta, înseamnă că am reuşit. Îmi pare rău că s-a ajuns la asta. Aş fi putut trece peste lipsa jobului, banilor şi orice altceva, dar nu şi pentru despărţirea de ea. Abia după ce am pierdut-o am realizat că o iubesc.

Am pierdut-o din cauza prostiei şi idioţeniei mele. Nu am putut suporta gândul că nu mai e cu mine şi că ar putea fi cu altcineva … Poate era prea bună pentru mine. Îmi pare rău dacă te-am speriat când mă enervam la jocuri, şi înjuram, şi loveam tastatura, dar înjurăturile nu îţi erau adresate ţie, şi nu aş fi îndrăznit vreodată să te lovesc, deşi ai crezut că sunt în stare”, a scris Robert Cepăreanu.