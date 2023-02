Singurul supliment despre care experții spun că este inutil. Cine îl consumă, o face degeaba

Cu toate acestea, nu toate suplimentele sunt create la fel, iar unele sunt mult mai benefice decât altele. De fapt, există câteva suplimente despre care experții în sănătate spun că s-ar putea să nu merite să fie luate deloc, inclusiv unul care a devenit din ce în ce mai popular în ultimii ani.

Pentru a afla mai multe despre ce suplimente este mai bine să fie lăsate pe raft, am vorbit cu Krutika Nanavati, dietetician înregistrat și nutriționist la Clinic Spots. Ea ne-a spus că, deși vitamina C este un nutrient important, administrarea ei sub formă de supliment poate fi practic inutilă.

Suplimentul care nu ajută cu nimic organismul

Este posibil să auziți frecvent despre importanța vitaminei C, mai ales când vine vorba de imunitate. De fapt, Nanavati subliniază că a existat o creștere a cererii de produse cu vitamina C de la pandemie încoace din acest motiv. Și, în timp ce obținerea unei cantități suficiente de vitamina C în alimentație este cu siguranță importantă pentru sănătatea ta generală, după cum se pare, s-ar putea să nu fie necesar sau chiar benefic deloc să iei suplimente de vitamina C.

„Nu aveți nevoie de „mega doze” din aceasta”, ne spune Nanavati. „Și nici nu vă previne cu adevărat de răceala comună, conform constatărilor.” De fapt, ea notează că „nu există efecte consecvente dovedite pe care oamenii le pot obține prin administrarea rutinară a vitaminei C”.

Un motiv major pentru care s-ar putea să nu beneficiați de administrarea unui supliment de vitamina C atât de mult pe cât credeți este faptul că este solubilă în apă. „Fiind solubilă în apă, excesul de vitamina C este secretat prin urină”, explică Nanavati. Asta înseamnă că, dacă luați mai mult decât are nevoie organismul dumneavoastră, corpul va sfârși prin a o elimina, oricum – adică nu vă va supraîncărca sistemul imunitar. „Nu este nevoie să o adăugați (la dieta dumneavoastră) ca supliment”, confirmă ea.

Vitamina C e bună, dar nu ajută sub orice formă

În plus, faptul că majoritatea suplimentelor de vitamina C sunt derivate sintetic le face „foarte diferite de compușii naturali ai vitaminei C”. După cum remarcă Nanavati, vitaminele derivate sintetic nu se absorb la fel de bine ca varietățile naturale.

La sfârșitul zilei, cea mai bună opțiune este întotdeauna să te asiguri că mănânci alimente bogate în vitamina C pentru a obține toate beneficiile acestei vitamine care stimulează sistemul imunitar, mai degrabă decât să cumperi un supliment. „Este mai bine să mâncați alimente bogate în vitamina C, cum ar fi căpșune, portocale și broccoli”, spune Nanavati, doar pentru a enumera câteva.

Acest lucru este valabil și în cazul majorității celorlalte suplimente; cea mai bună modalitate de a obține toate substanțele nutritive de care aveți nevoie este să le obțineți direct prin alimentație – mai ales când vine vorba de vitamina C.

sursa: www.yahoo.com