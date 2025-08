Social Singurul artist român care a apărut în New York Times, uitat acasă







În zilele tulburi din Decembrie 1989, Lia Lungu a mers în balconul Operei din Piața Victoriei din Timișoara și a cântat colinde interzise . Era forma ei de rezistență și de încredere pe care voia să o transmit timișorenilor. Spune că e singurul artist român care a apărut în prestigiosul New York Times.

De mai mulți ani, bănățeanca trăiește în America. Dincolo de împlinirea pe care a cunoscut-o acolo, în aceste zile, când Timișoara sărbătorește zilele orașului prin 200 de evenimente, artista regretă că a fost uitată la ea acasă. De ziua ei, 3 august, de Ziua Timișoarei, artista a transmis câteva gânduri din America.

“Începe ziua venirii mele în lume. Multumesc, Doamne, pentru incredibila mea viață. Mulțumesc pentru părintii mei buni. Mulțumesc pentru norocul de a fi mama unui fiu excepțional ! Multumesc pentru sora mea. Multumesc pentru glasul și cântecul meu. Omica parte din simfonia ta, Doamne! Mulțumesc pentru profunda mea iubire de oameni si de neam, pentru prietenii mei! Multumesc pentru ca nu cunosc invidia si ura! Multumesc pentru dragostea mea.La Multi Ani, mie si Timisoarei!Lia, 3 August 2025", a scris artista pe contul său de socializare.

Lia Lungu a avut o apariţie de senzaţie în ediţia din 2 iulie 2021 a celebrului cotidian american, New York Times. După ce a realizat un tradiţional ritual de Sânziene, într-un celebru parc din New York. Artista a fost remarcată de jurnaliştii de la New York Times.„Mulţumesc celui mai important ziar din lume, New York Times, pentru recunoaşterea culturii noastre ţăraneşti, prin Ritualurile cântate de mine. Am atins culmile, în presă nu se poate mai sus", spunea atunci Lia Lungu. Aceasta a fost și corespondentă a ziarului „Meridianul Românesc” din Statele Unite. Din anul 2006 lucrează și la ziarul „Ziua USA” din New York.

În plan artistic, înainte de a pleca în America, Lia Lungu a fost solistă vocală la Ansamblul profesionist de cântece și dansuri Timișoara.A fost, apoi, solistă vocală la „Doina Banatului” din Caransebeș. A fost angajată ca solistă vocală la Ansamblul ,,Banatul” din Timişoara, cu care a debutat în 1973 la Radio Timişoara. „La mine acasa nu am loc, dar sunt pe coperta New York Times. Oare exista recunoastere mai mare? Dar aici, la mine in tara, sunt ignorata…”, a declarat artista cu un amestec de tristete si mandrie, pentru Ziua de Vest.