Singura pisică trimisă în spațiu. Povestea animalului care a fost antrenat pentru o misiune specială

Prima pisică ajunsă în spațiu a fost Félicette, în urmă cu mai bine de șase decenii, într-un experiment realizat de cercetătorii francezi. Pe 18 octombrie 1963, animalul a fost urcat la bordul unei rachete-sondă Véronique AG1 și trimis într-un zbor suborbital care a durat aproximativ 15 minute. Capsula a ajuns la peste 150 de kilometri altitudine, iar după câteva minute petrecute în condiții de imponderabilitate, pisica s-a întors în viață pe Pământ. O a doua misiune, programată câteva zile mai târziu, nu a mai avut loc din cauza unor probleme tehnice, astfel că Félicette a rămas singura felină care a ajuns vreodată în spațiu.

În spatele acestei lansări s-a aflat un proces riguros de selecție. Félicette nu a fost aleasă întâmplător, ci dintre aproximativ 14 pisici care au fost supuse unor teste similare celor aplicate astronauților. Specialiștii au urmărit reacțiile animalelor în condiții de stres, capacitatea de adaptare și comportamentul în medii controlate.

Pisica, cu blană alb-negru, s-a remarcat prin temperamentul calm și răspunsurile stabile în timpul testelor, motiv pentru care a fost considerată cea mai potrivită pentru misiune. Înainte de lansare, a trecut printr-un program de antrenament care a inclus simulări de accelerație și perioade de imobilizare, menite să o pregătească pentru condițiile dure ale zborului.

Pentru a colecta date relevante, cercetătorii au implantat electrozi în craniul lui Félicette, astfel încât să poată monitoriza activitatea cerebrală în timpul zborului. Aceste măsurători au fost esențiale pentru a înțelege modul în care creierul reacționează în condiții de gravitație redusă.

În timpul misiunii, pisica a fost supusă unor forțe intense, atât la lansare, cât și la reintrarea în atmosferă. Cu toate acestea, a supraviețuit fără probleme și a revenit pe Pământ, după ce a petrecut aproximativ 12 minute în spațiu. Datele colectate au oferit informații importante pentru programele spațiale care urmau să trimită oameni în cosmos.

Deși misiunea a fost considerată un succes, soarta lui Félicette a fost una controversată. La câteva luni după zbor, oamenii de știință au decis să o eutanasieze pentru a putea studia efectele călătoriei spațiale asupra organismului ei. Practica era, la acel moment, considerată necesară pentru progresul cercetării. În ciuda importanței sale, pisica nu a beneficiat de aceeași recunoaștere precum alte animale trimise în spațiu. Numele ei a fost chiar greșit în unele materiale comemorative, unde a apărut ca „Felix”, ceea ce a contribuit la marginalizarea poveștii sale.

Interesul pentru Félicette a reapărut mult mai târziu, datorită unor inițiative individuale. Unul dintre cei care au încercat să-i readucă numele în atenția publicului a fost britanicul Matthew Serge Guy, care a lansat o campanie pentru a-i oferi recunoașterea meritată.

„În urmă cu aproximativ 6 luni, în timp ce lucram, am dat peste un prosop de ceai în bucătăria personalului – prosop apărut ca urmare a comemorării a 50 de ani de la prima pisică care a mers în spaţiu - . (...) Nu exista nume pentru pisica pe prosop, nici nu semăna cu Félicette. (...) După ce am dat Google, am devenit fascinat de povestea lui Félicette, cum a fost uitată de-a lungul anilor şi - ca şi designul prosopului de ceai – identitatea i-a fost greşită. Am simţiti că e timpul să se corecteze aceste greşeli“, afirma britanicul.

Eforturile sale au dus, în cele din urmă, la ridicarea unei statui dedicate pisicii, în 2019, la Universitatea din Strasbourg, un gest simbolic prin care Félicette a fost readusă în memoria colectivă.

Félicette a fost parte dintr-o serie mai largă de experimente în care animalele au fost trimise în spațiu pentru a testa limitele vieții în afara Pământului. De-a lungul timpului, cercetătorii au folosit nu doar mamifere, ci și specii mai puțin obișnuite, precum țestoase, meduze sau păianjeni, pentru a observa comportamentul lor în imponderabilitate.

„În anii 60, oamenii de știință și inginerii erau, în principal, interesați să afle cât de periculos poate fi pentru om să se afle într-o capsula din spațiu, iar cele mai multe zboruri în spațiu cu animale au fost organizate pentru a afla dacă ele suferă sau dacă viața le este amenințată de imponderabilitate sau de radiații”, a explicat astronautul Jake Foster, de la Observatorul Royal Greenwich.

Chiar dacă astăzi astfel de experimente sunt privite cu mai multă reținere, ele au avut un rol important în pregătirea misiunilor spațiale umane. Povestea lui Félicette rămâne una aparte, fiind singura pisică care a ajuns în spațiu și un simbol al unei epoci în care știința a împins limitele cunoașterii cu orice preț, potrivit Live Science.