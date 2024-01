Cauza morții artistei Sinead O’Connor. Concluziile la care au ajuns autoritățile

Sinead O’Connor, artista irlandeză devenită celebră, în anii ’90, datorită piesei „Nothing Compares 2 U”, a murit din cauze naturale. Este concluzia la care au ajuns autoritățile, la aproximativ șase luni de la momentul decesului. Cântăreața și compozitoarea a fost descoperită, fără viață, pe 26 iulie 2023, în locuința sa din Londra.

Sinead O’Connor a murit la 56 de ani

Artista irlandeză a murit din cauze naturale, a stabilit tribunalul Southwark Coroners Court din Londra.

„Aceasta este pentru a confirma că doamna O’Connor a murit din cauze naturale. (…) Prin urmare, medicul legist şi-a încetat implicarea în moartea ei”, a declarat biroul medicului legist, citat de publicația Variety.

Sinead O’Connor a murit pe 26 iulie 2023, la vârsta de 56 de ani. Artista a fost găsită „fără reacţie” în casa ei din Londra şi a fost declarată moartă. La momentul respectiv, poliţia britanică a declarat că nu tratează moartea lui Sinead O’Connor drept un deces suspect. Drept urmare, dosarul a fost predat biroului medicului legist pentru a determina cauzele.

Artista a devenit celebră în anii ’90

Sinead O’Connor a devenit cunoscută pe plan internaţional odată cu lansarea celui de-al doilea album al său, „I Do Not Want What I Haven’t Got”, în 1990. Discul a inclus și aranjamentul ei pentru „Nothing Compares 2 U”. Este vorba despre o melodie scrisă de Prince şi lansată în cadrul proiectului său secundar „The Family.

Pentru interpretarea acestei melodii, artista a ajuns pe locul 1 în mai multe topuri, inclusiv în Irlanda. Aici a rămas în fruntea clasamentelor timp de 11 săptămâni.

Melodia interpretată de Sinead O’Connora fost nominalizată la premiile Grammy pentru înregistrarea anului şi pentru cea mai bună interpretare rock cu voce feminină. „I Do Not Want What I Haven’t Got” a câştigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare de muzică alternativă.

Sinead O’Connor și dramele din viața sa

În 2022, fiul artistei irlandeze, Shane, s-a sinucis la vârsta de 17 ani. Ultima ei postare pe Twitter a fost un link către „Great Tibetan Compassion Mantra”. Ea a comentat cu o dedicație „pentru toate mamele cu copii sinucigaşi”. De-a lungul anilor, Sinead O’Connor a vorbit și despre problemele de sănătate mentală cu care s-a confruntat multă vreme.

Cu o lună înainte de moartea, a scris pe pagina de Facebook că se mută înapoi la Londra, Marea Britanie, după 23 de ani. Ea intenționa să lanseze un nou album de muzică în următorul an. De asemenea, avea în plan un turneu în Australia şi Noua Zeelandă, în 2024, precum şi în Europa şi SUA, în 2025.

După aflarea veştii morţii sale, a primit omagii din partea unui mare număr de artiști și personalități publice. Între cei care au omagiat-o s-a aflat și legendarul lider al „Live Aid”, Bob Geldof.