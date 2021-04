Mai mult de jumătate dintre angajații Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara au un nivel mediu sau ridicat de burnout (epuizare orofesională), relevă un studiu realizat de conducerea unității medicale.

Proiectul pilot a evaluat nivelul epuizării fizice și a stresului profesional în rândul cadrelor medicale de la Spitalului „Victor Babeș” Timișoara. Studiul a fost realizat pe un eșantion de aproape 250 de angajați ai unității sanitare. Este un procent important din totalul celor care lucrează în spitalul din linia întâi a luptei cu pandemia Participarea la evaluare a fost voluntară și anonimă, iar participanții au completat o serie de chestionare în care au răspuns la câteva întrebări.

56,37% dintre cadrele medicale au un nivel mediu sau ridicat de burnout

Studiul a demonstrat că 56,37% dintre medicii, asistentele medicale, infirmierele, brancardierii şi restul personalului chestionat au un nivel mediu sau ridicat de burnout.

”Burnout sau epuizarea profesională reprezintă o stare de epuizare, atât fizică, cât și psihică, ce apare în special la persoanele a căror profesie implică o responsabilitate deosebită și interacțiuni frecvente cu oameni>, spune psihologul Herber Freudenberger, cel care a identificat existența acestui sindrom. Burnout-ul poate duce nu doar la epuizare emoțională, ci și fizică, depersonalizare și chiar scăderea performanțelor”, se arată într-un comunicat al spitalului.

Conform comunicatului, extenuarea emoțională se regăsește în cazul a 55,88 la sută dintre participanții la studiu. 67,16 la sută dintre angajații Spitalului Victor Babeș au admis că au un grad ridicat de stres, iar 64,22 resimt îngrijorare, faptul că niciodată nu au timp pentru ei, oboseală şi lipsa odihnei. Un semnal alarmant este legat și de gradul de anxietate. În urma cercetării, s-a constatat o creștere a anxietății, nivelul acesteia ajungând la 34,80 la sută.

Manager Victor Babeș: Nu am putut să ne luăm prea multe zile libere în ultimul an, pentru că era nevoie de fiecare

„Studiul a arătat ceea ce, din păcate, am bănuit în momentul în care, împreună cu colegii mei, am decis să realizăm acest proiect, unic de altfel în România. Un grad ridicat de epuizare profesională, dar și personală. Ceea ce lasă urme adânci. Noi nu am putut să ne luăm prea multe zile libere în ultimul an, pentru că era nevoie de fiecare dintre noi. Cum să fi plecat când secțiile erau pline, când oamenii erau în suferință? Ne-a marcat fiecare etapă a acestei pandemii”, a declarat Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Mulți medici sunt marcați de lupta cu pandemia

În etapa a doua a proiectului, participanții la studiu au avut fie întâlniri personale, fie întâlniri de grup cu psihologul unității sanitare.. 9,31% la sută dintre cei chestionați au declarat și un anumit grad de depresie.

„De asemenea, unii colegi au explicat că sunt marcați de numărul mare al pacienților care au pierdut lupta împotriva COVID în secția ATI, dar și de virulența cu care lovește aceste cumplit virus. Alții au evidenţiat dramatismul cazurilor pe care le-au tratat. Nu în ultimul rând, un factor important al burnout-ului este munca aproape continuă care ajunge, uneori, la 10-12 ore pe zi, dar și faptul că cei mai mulți dintre colegii mei nu reușesc să se detașeze de problemele de la spital nici acasă. Astfel se explică cotele ridicate obţinute şi remarcăm nerespectarea conceptului de echilibru ȋntre muncă şi viaţa personală”, spune Dana Biriș, psiholog clinician-psihoterapeut la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara.

Un medic rezident de la Spitalul Județean Timișoara, de numai 28 de ani, a fost găsit duminică seară fără suflare. Acesta ar fi suferit o depresie din cauza muncii effectuate pe secția ATI dedicate bolnavilor de coronavirus.

Potrivit autorilor studiului, materialul va fi transmis Ministerului Sănătății. Mai mulți medici din țară au cerut să li pună la dispoziție studiul.

