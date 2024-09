Sport Simonei Halep împlinește 33 de ani si speră să se relanseze. Fosta lideră WTA se pregătește de marea revenire







Astăzi, Simona Halep împlineşte 33 de ani. Jucătoarea de tenis este aşteptată să participe luna viitoare la turneul de categorie WTA 250 din Hong Kong. Ea a revenit în circuitul WTA la Miami Open, în martie, după ce TAS a redus suspendarea sa pentru dopaj de la patru ani la nouă luni.

Simona Halep va participa la un turneu important

Prima partidă jucată de Halep după 569 de zile n-a fost un succes. Românca a fost învinsă atunci de spaniola Paula Badosa. Ultima dată, Halep a jucat la jumătatea lunii iunie într-un meci demostrativ la Cluj-Napoca, la Sports Festival. Anterior, la 15 mai, sportiva a abandonat în primul tur la turneul WTA 125 Trophee Clarins, de la Paris, din cauza problemelor la genunchi. Aceasta n-a putut participa la Jocurile Olimpice din cauza problemele de sănătate.

Săptămâna trecută, organiatorii turneului de categorie WTA 250 din Hong Kong, care va avea loc în perioada 26 octombrie – 3 noiembrie, au anunţat că Halep se va afla printre participante.

Simona Halep, speriată de viitor

În urmă cu câteva luni, Halep a declarat că o sperie viitorul și că nu știe ce se va întâmpla. Sportiva a mai spus că nu știe în ce direcție se va duce cariera ei, mai ales după scandalul de dopaj.

„I-am spus fratelui meu, acum câteva luni, că mă sperie viitorul. Niciodată nu am fost așa, pentru că în tenis te antrenezi astăzi pentru ziua de mâine. Întotdeauna cam știi ce ai de făcut. Te aștepți la ce urmează să se întâmple. Dar după această experiență prin care am trecut, sunt puțin speriată. Pentru că viața este frumoasă, dar este și grea uneori. Niciodată nu știi la ce să te aștepți”, a spus sportiva.

Visează să devină mamă

Românca a spus își dorește foarte mult să aibă succes ca în trecut și că încearcă să revină pe teren cu forțe proaspete. Jucătoarea de tenis visează să devină și mămică.

„Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie”, a mărturisit Simona Halep.