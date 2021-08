Simona Trașcă a scăpat de admiratorul obsedat. Autoritățile au emis un ordin de protecție

Starleta susține că a trecut prin momente de groază din cauza individului care o urmărea de mai mulți ani. De curând, acesta ar fi amenințat-o pe Simona Trașcă cu moartea, fapt pentru care s-a adresat autorităților. Acestea au emis un ordin de protecție, pentru două luni, împotriva acestui admirator obsedat, iar acest lucru o face pe blondă să se simtă protejată.

„Sunt un caz norocos că am obţinut controlul judiciar (ordin de protecție – n.red.). Se pare că s-a speriat şi nu a mai continuat cum zicea. Cred că nimănui nu-i place să meargă la puşcărie. Nu are voie să se apropie la 100 de metri de mine, la 200 de metri de casa mea, nu are voie să mă contacteze, să mă sune, să îmi dea mesaje. Mă simt mai liniştită.

În primele zile tresăream prin bloc, mă speriam de vecini. Acum nu cred că ar mai face. Din ce a zis el într-un interviu pare că a înțeles în astea două luni că nu are cum să se atingă de mine… nu știu ce are el de gând să facă după astea două luni. Dacă el o să continue, procurorul poate să prelungească controlul judiciar și nu cred că o să mai fie atât de greu să îl obțin”, a povestit Simona Trașcă într-o intervenție la România TV.

Blondina spune că a fost și la mânăstire și s-a rugat, iar acum se simte mai liniștită.

„Sincer sunt mai liniştită, am fost la mănăstire. I-am mulţumit Maicii Domnului că sunt un caz fericit. Au fost cazuri așa terminate cu tragedii. Așa e legea, până nu faci fapta, nu se pot lua măsuri. Sunt fericită că n-am pățit nimic fizic. Psihic a fost o perioadă grea”, a afirmat Simona Traşcă.

Starleta este hărțuită de un admirator obsedat

Simona Traşcă a povestit cum un admirator, pe nume George, a devenit obsedat de ea și a amenințat-o cu moartea, pentru că a refuzat să fie într-o relație cu el.

„Cred că e cu mult mai grav cazul. Nu am avut nimic cu el, nu am ieșit în viața mea la un suc. E vorba despre un băiat care a dezvoltat o obsesie pentru mine de la vârsta de 18 ani cred, pentru joi seara când am fost la secția de Poliție am auzit ca ar avea 24 de ani. Îl cheamă George. Folosește pe rețelele de socializare numele meu, își spune George Trașcă. Și-a scris pe mașină «Trașcă», și-a făcut tricouri cu imaginea mea și le-a purtat”, a spus Simona Trașcă la Acces Direct.