Simona Halep, sprijin neașteptat din partea unui om important: „Sunt sigur că cineva i-a vrut răul și i-a pus drogurile!”

Prințul Dimitrie Sturdza este unul dintre primii sponsori ai Simonei Halep. El a avut o reacție dură la adresa scandalului în care este implicată jucătoarea de tenis. Fostul sportiv este convins că fostul număr 1 WTA nu a luat intenționat o substanță interzisă, ci o altă persoană i le-a administrat pentru a-i face rău. „E o fată absolut extrordinară și pot să vă spun că nu cred în niciun moment că a luat drogurile alea. Sunt sigur că cineva i-a vrut răul și i-a pus drogurile!”.

Dimitrie Sturdza, în vârstă de 84 de ani, este cunoscut și ca Tim Sturdza. El este un om de afaceri, filantrop și fost jucător de tenis român, descendent dintr-o dinastie nobilă și din acest motiv are titlul de prinț. Tot Sturdza este și cel care deține brandul elvețian de cosmetice „Déesse”. În plus, a contribuit major la începutul carierei Simonei pentru că este foarte bun prieten cu Virginia Ruzici, fostul manager al sportivei din Constanța.

Cum a ajuns Dimitrie Sturdza să o ajute pe Simona Halep

Ruzici l-ar fi sunat în urmă cu mai mulți ani să aranjeze o întâlnire cu acesta. La această întrevedere urma să fie prezentă și Simona Halep, care era la începutul carierei și avea nevoie de sponsorizare. Prințul Sturdza i-a transmis prietenei sale că spera ca sportiva cu care vine să fie una foarte bine și nu „una care vrea doar să se plimbe”. Ulterior, cele două au mers la biroul omului de afaceri din Zurich, unde jucătoarea de tenis i-a făcut o impresie foarte bună.

„Și am întrebat-o: «Dumneavoastră ce vreți?». A răspuns: «Vreau să devin numărul 1!». I-am spus: «Da, ok!». Cred că i-am dat 20.000 de euro pe an și fratele meu, Eric, la Geneva, aceeași treabă. A jucat cu sigla noastră pe piept. De atunci am mai văzut-o de două-trei ori, ne scriem la sărbători”, a mai spus Dimitrie Sturdza, fost campion al Elveției la tenis, în timpul podcast-ului lui Cătălin Oprișan. Prințul este prieten apropiat și cu Ilie Năstase și Ion Țiriac, cei doi foști tenismeni care au susținut-o pe Simona la începutul carierei și nu numai.