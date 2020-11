Simona Halep a învins-o pe americanca Madison Keys în finala de la Montreal 2016, scor 7-6, 6-3, fapt ce i-a adus amine de comportamentul sportivei. În opinia sportivei australienii şi americanii au o mentalitate total diferită, în cazul lor neexistând „autopresiunea”.

Simona Halep, surprinsă total de Madison Keys: ”Am rămas șocată!”

Simona și-a adus aminte de o finală câștigată împotriva sportivei din USA, Madison Keys (25 de ani, 16 WTA), la Rogers Cup, de la Montreal, scor 7-6, 6-3. Gestul de la finalul meciului al adversarei a marcat-o profund.

Simona Halep a spus că a șocat-o lejeritatea cu care americanca a tratat înfrângerea din Canada, motivând că ea ar fi intrat în depresie trei zile, plângând, nicidecum făcând glume și râzând. Practic, aici se vede diferența de mentalitate între cele două sportive, dar poate până la urmă și între cele două nații.

Simona Halep n-a uitat nici acum acel gest al lui Madison Keys

„Am fost superșocată când am jucat o finală cu Madison Keys și am câștigat cu 6-4, 7-6 sau ceva de genul, foarte strâns. Ea a ieșit de pe teren și râdea, se distra, glumea. Am rămas șocată! Eu, dacă pierdeam acel meci la acel scor, trei zile eram în depresie, plângeam, mi se pare că totul se sfârșește. E vorba de educație, de gândire”, a declarat Simona Halep în interviu.

Care a fost cel mai greu meci din cariera Simonei Halep

„Cel mai greu meci a fost finala de la Roland Garros din 2017. Pentru mine, și nu sunt arogantă, era foarte clar că pot câștiga. Am avut set și 3-0 și minge de 4-0… Era greu să pierd de acolo, în momentul în care mă aflăm. După meciul acela am plâns foarte mult! Au fost zile în care mă trezeam noaptea și plângeam pentru că îmi aduceam aminte de meci! Dar nu am renunțat la antrenament. Am fost dezamăgită și am fost într-o stare foarte, foarte grea, dar mă duceam la antrenament. Nu am cedat niciun moment!” a declarat Simona Halep, într-un interviu pentru protv.