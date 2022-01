Simona Halep s-a clasat, după un meci greu, în semifinalele turneului Melbourne. „Nimic nu a mers astăzi, serviciul meu a fost de rahat”

Faza sferturilor de finală de la turneul Summer Set 1 a fost o mare provocare atât pentru Simona Halep (20 WTA), cât și pentru adversara sa, Viktorija Golubic (43 WTA). După un meci de 2 ore și 35 de minute, românca a reușit să obțină victoria cu scorul de 6-2, 5-7, 6-4.

Simo a avut un spirit de luptă remarcabil și nu s-a lăsat până nu a reușit victoria. A făcut multe greșeli, recunoscând chiar ea la final de meci că serviciul său a fost unul „de rahat”. Jucătoarea din România a comis 11 duble greșeli și a trimis doar 58% dintre mingi în teren cu primul serviciu. Totuși Simona Halep a reușit să își păstreze constant șanse în meci cu ajutorul punctajului bun câștigat pe prima servă (68%).

Game. Set. HALEP 🇷🇴@simona_halep fights through a tough test from Golubic to take her place in the Melbourne semifinals! pic.twitter.com/Fzc5riM3Yx — wta (@WTA) January 7, 2022

Au fost nervi pe teren, iar rachetele au zburat din ambele părți

Dacă la început punctele erau obținute rapid, cu cât meciul evolua, cu atât schimburile deveneau mai lungi și mai epuizante. Nervii și-au făcut simțită prezența în ambele tabere, jucătoarele profesioniste aruncând cu rachetele pe teren. În cele din urmă, deși nici ea nu se aștepta, Simona Halep a reușit să se calificat în semifinalele turneului Melbourne Summer Set 1.

„A fost foarte dificil. Nu am crezut cu adevărat că pot câştiga acest meci, dar am luptat până la capăt. Sunt foarte mândră de asta, pentru că în trecut am muncit foarte mult în sensul acesta. Tot creditul pentru ea, pentru contribuţia ei la acest meci frumos. Sunt fericită că am fost un pic mai puternică în final şi am putut să câştig acest meci. Înseamnă mult.

Nimic nu a mers astăzi, serviciul meu a fost de rahat, trebuie să spun asta, îmi cer scuze pentru cuvânt, dar chiar aşa a fost. Am luptat mult cu mine însămi azi, a fost dificil să-mi controlez emoţiile, dar ea m-a adus în această situaţie, a pus presiune pe mine şi mi-a fost greu să mă descurc. Dar dacă vrei să câştigi, nu trebuie să renunţi, asta am făcut astăzi şi sunt foarte fericită că am reuşit”, a declarat Simona Halep, la interviul pe teren de la finalul meciului.