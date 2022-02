Simona Halep s-a calificat în semifinalele de la Dubai. Adversara sa a avertizat-o: „Nu a putut să îmi facă față”

Simona Halep a jucat un meci de excepție joi seara, reușind să se impună în fața lui Ons Jabeur cu scorul de 6-4, 6-3. A fost un meci greu, însă românca a reușit să se țină de promisiunea făcută fanilor și să obțină victoria după două seturi jucate, nu după trei cum s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani, când cele două sportive s-au duelat.

Românca luptă pentru a obține cel de-al treilea titlu al carierei la Dubai și are mari șanse să îl câștige. Simona Halep a reușit să își facă un fel de obicei, pe care fanii l-au observat în cariera sa: dacă trece de sferturi, câștigă trofeul.

La finalul meciului, românca a oferit declarații, susținând că știa cum trebuie să joace acest meci, mai ales că Jabeur lovește extrem de puternic uneori.

„A fost un meci foarte dificil, chiar dacă s-a încheiat în două seturi. S-a simțit mai greu de atât. Am ținut minte meciul din 2020, care a fost foarte echilibrat. Știam că trebuie să lupt până la capăt și am vrut să o împing în spatele terenului, pentru că are un joc imens și lovește puternic uneori,” a spus Simona Halep despre desfășurarea sfertului de finală câștigat 6-4, 6-3 în defavoarea tunisiencei Ons Jabeur.

Întrebată dacă simte deja mirosul victoriei, Simona Halep a mărturisit că „E prea departe să mă gândesc la trofeu, dar e o plăcere să joc în Dubai. Am un sentiment grozav când ies pe terenul acesta și țin să vă mulțumesc pentru susținerea voastră. Mă simt minunat aici”.

Simona Halep, avertizată de Jelena Ostapenko

Semifinala de la WTA Dubai se anunță una explozivă. Oponenta Simonei Halep (23 WTA) este Jelena Ostapenko (21 WTA). Aceasta din urmă a reușit să se califice după un meci de aproximativ trei ore cu Petra Kvitova (25 WTA), reușind să obțină scorul de 5-7, 7-5, 7-6(9).

După ce a obținut victoria, Jelena Ostapenko a vorbit despre duelul cu Simona Halep, mărturisind că se așteaptă la un meci de tenis foarte greu. Totuși jucătoarea letonă are încredere în propriul său joc și crede că o poate învinge pe româncă. Cele două s-au mai întâlnit pe terenul de tenis în 2017, la Roland Garos, când Ostapenko a reușit să se impună în fața lui Halep cu scorul de 4-6, 6-4, 6-3.

„Am jucat cu ea acum mult timp. Trebuie să o urmăresc din nou. Principalul lucru este că, indiferent cât era scorul, când am jucat agresiv, de cele mai multe ori, am câștigat meciurile. În special în finala de la Roland Garros. Chiar dacă am pierdut, când am intrat pe teren, Halep nu a putut să îmi facă față.

E doar începutul sezonului, dar vreau să ajung în top 10 sau, de ce nu, chiar mai sus. Nu mă voi opri din muncă. Vreau să joc din ce în ce mai bine și să devin mai bună. Pentru mine este doar începutul. Chiar dacă mă emoționez, lupt, încerc să nu mai pierd puncte așa cum o făceam înainte. Înainte când mă emoționam, eram așa toată partida. Acum lupt. Încerc să mă relaxez”, a declarat Jelena Ostapenko la conferința de presă.