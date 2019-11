Marele campion german la tenis a dezvăluit motivul pentru care nu o antrenează în momentul de față pe Halep, deși numele său a fost legat de acest subiect. Becker afirmă că are contracte ferme semnate și obligații care îl împiedică să revină ca antrenor.

„M-am simțit flatat că am intrat în discuție, că lumea s-a gândit că eu aș putea fi antrenorul ei. Dar, în primul rând că nu am vorbit niciodată despre asta, iar în al doilea, nu era o opțiune fiindcă eu sunt legat de Federația Germana de Tenis și de obligațiile la Eurosport, unde sunt comentator”, a explicat Becker.

În opinia fostului elev al lui Ion Țiriac, Simona Halep are azi cel mai potrivit antrenor, astfel că subiectul staff-ului trebuie închis definitiv. „O iubesc pe Simona și ori de câte ori ne vedem vorbim despre tenis, vorbim despre viață, însă nu am fost niciodată în situația de a deveni antrenorul ei. În plus, mereu m-am gândit că Darren Cahill este cel mai bun antrenor pentru ea. Orice relație are nevoie, câteodată, de pauze, mă bucur că s-au reunit și sunt sigur că vor avea mult succes”, a spus Becker pentru gsp.ro.

