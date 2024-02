Simona Halep contraatacă. Și dacă nu scapă de suspendare, va fi mult mai bogată

Simona Halep solicită despăgubiri de la producătorul suplimentului nutritiv despre care susține că a fost contaminat cu roxadustat. Sportiva a chemat în instanța compania canadiană și solicită 10 milioane de dolari. Ea a fost suspendată din activitatea sportivă pentru dopaj, pe o perioadă de patru ani.

Simona Halep cere despăgubiri

Jucătoarea de tenis a deschis un proces civil împotriva companiei Quantum Nutrition, care funcționează ca Schinoussa Superfoods. Simona Halep consideră că aceasta i-a livrat un supliment nutritiv contaminat cu roxadustat, substanța interzisă.Ea a reclamat că substanța interzisă, roxadustat nu figura pe eticheta suplimentului pe care l-a administrat. Drept urmare, pretinde să fie despăgubită, în justiție cu 10 milioane de dolari.

Simona Halep a afirmat că nu a mai folosit substanţe interzise. Ea acuză neglijența Quantum și lipsa etichetării corecte a produsului, motive pentru care și-a periclitat cariera și a fost umilită. Halep a declarat că a folosit suplimente Schinoussa în timpul turneului de la Flushing Meadows din 2022. Ea a fost depistată atunci cu roxadustat, la testul antidoping și a fost suspendată din activitatea sportivă.

Simona Halep s-a adresat unui tribunal din New York, menționează Reuters. Quantum, cu sediul în Scarborough, Ontario, nu a comentat pe acest subiect. Anterior, însă, fondatorul companiei a afirmat, pentru ziarul canadian The Globe and Mail, că Halep caută un țap ispășitor.

Roxadustat este un medicament aflat pe lista substanţelor interzise de Agenţia Mondială Antidoping. Acesta poate creşte hemoglobina şi producţia de celule roşii din sânge, sporind rezistenţa. Este recomandat în cazul pacienților anemici.

TAS urmează să pronunțe decizia

Pe de altă parte, Simona Halep așteaptă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, de la Lausanne, la contestația sa. Jucătoarea de tenis a atacat decizia de suspendare din activitatea sportivă pronunțată de ITIA. Ea a fost suspendată din tenis pentru o perioadă de patru ani, pentru dopaj.

Simona Halep a încercat să-și demonstreze nevinovăția în fața judecătorilor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Audierile au avut loc în perioada 7-9 februarie la Lausanne, iar jucătoarea speră să obțină o reducere a pedepsei de patru ani.

Timp de trei zile, ea și o echipă de șase experți și trei avocați au susținut că sancțiunea este nedreaptă. Patrick Mouratoglou, fostul antrenor, a fost prezent la audieri în ziua a doua. El a mărturisit că este responsabil, împreună cu echipa sa, pentru această situație. Mouratoglou a declarat că i-a dat Simonei suplimentul presupus contaminat cu Roxadustat.

Simona Halep suspendată pentru patru ani

Jucătoarea de tenis din Constanța a primit osuspendare de patru ani, din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea în Tenis (ITIA). Ea a fost găsită vinovată pentru dopaj cu roxadustat. ITIA a susținut că Simona Halep s-ar fi dopat într-un proces „repetitiv și sofisticat”, conceput pentru a-i îmbunătăți performanțel.

ITIA a precizat că un tribunal independent a decis suspendarea pentru dopaj a fostului lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Pe 11 septembrie 2023, tribunalul Sport Resolutions a decis că jucătoarea a comis „violări intenţionale” ale Regulamentului Antidoping potrivit articolului 2 din TADP.