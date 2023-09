Simona Halep, suspendată patru ani: Sunt şocată şi extrem de dezamăgită

Simona Halep a postat un mesaj referitor la decizia ITIA pe pagina sa de Instagram, cu titlul „Lupta mea continuă”.

Sportiva scrie că și-a dedicat viața tenisului, iar ultimul an a fost cel mai greu „meci” din viața ei. Halep mai subliniază că tratează cu mare seriozitate normele ce reglementează și se mândrește cu faptul că nu a recurs niciodată, conștient sau intenționat, la utilizarea unei substanțe interzise.

Halep transmite că nu este de acord cu decizia de suspendare pe o perioadă de patru ani și a contestat-o în conformitate cu dispozițiile legale.

„Într-o decizie de 126 de pagini, tribunalul a admis ambele acuzaţii aduse de ITIA – un test de urină pozitiv pentru o substanţă interzisă şi o încălcare a Programului de Paşaport Biologic (ABP). Reprezentanţii mei şi cu mine am prezentat ITIA şi tribunalului dovezi convingătoare în sprijinul apărării mele şi am formulat mai multe întrebări legitime cu privire la concluziile la care s-a ajuns în legătură cu dosarul ABP.

Deşi sunt recunoscătoare să am în sfârşit un deznodământ in fata unui tribunal, după numeroase întârzieri nefondate şi cu sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an. sunt şocată şi extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal”, a trasnmis sportiva.