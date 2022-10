Simona Halep poate scăpa de suspendare! Există un precedent, al unei jucătoare din Turcia

Acuzațiile de dopaj la adresa Simonei Halep au făcut înconjurul lumii. Sportiva spune că este nevinovată și că va demonstra acest lucru. Cagla Buyukakcay (32 de ani), o jucătoare de tenis din Turcia a reușit să scape de o suspendare pentru dopaj după o luptă de aproape un an în instanță. Ea a fost depistată pozitiv anul trecut, chiar în România, la turneul Winners Open de la Cluj.

Carne de vită contaminată

Sportiva a fost suspendată pentru dopaj după ce în organismul ei a fost găsită ractopamina, o substanță de uz veterinar. Cagla Buyukakcay a susținut atunci că problemele i s-au tras de la două fripturi de vită pe care le-ar fi mâncat la un restaurant din Cluj. Ea a cerut reexaminarea probei, dar Agenția Mondială Antidoping nu și-a schimbat decizia.

„Nu am auzit niciodată despre această substanță, dar am căutat date despre ea. E o substanță de uz veterinar folosită în unele țări pentru a crește masa musculară la animale. Pentru că vânzarea acestei substanțe este foarte bine controlată, nu poți cumpăra ractopamină în Turcia sau în străinătate.

Singura mea explicație este că am consumat carne contaminată cu această substanță. Am oferit chitanțe celor de la ITF în care le-am arătat că am mâncat de două ori friptură în zilele dinaintea meciului, dar nu am fost înțeleasă”, a scris atunci sportiva pe rețelele de socializare.

Instanța i-a dat dreptate

Jucătoarea de tenis nu a renunțat și și-a căutat dreptatea în instanță. Un tribunal din Marea Vritanie i-a dat dreptate și a anulat suspendarea. „Sunt fericită să vă anunț că suspendarea a fost ridicată ca urmarea a deciziei luate de Tribunalul Independent.

Am fost forțată să stau departe de tenis, pasiunea vieții mele, pentru câteva luni. Am încercat să rămân într-o stare bună, într-o perioadă extrem de dură pentru un sportiv. Mi-am promis că voi face tot ce-mi stă în putință pentru a-mi dovedi nevinovăția. Știam că n-am făcut nimic rău și iată că am reușit”, a scris Cagla Buyukakcay pe Twitter, potrivit infoactual.ro.

Halep spune că este nevinovată

Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv la roxadustat, după un meci disputat în primul tur de la US Open, în 29 august. Ea a fost supusă unui test inteligent care este făcut atunci când un sportiv are peformanțe fizice extraordinare sau când există informații că acesta ar putea fi dopat.

Sportiva a aflat rezultatul testului acum două săptămâni, dar a făcut publică situația abia vineri. Ea a spus că nu a greșit cu nimic și că va lupta pentru a-și dovedi nevinovăția. „Este cel mai mare șoc din viața mea. De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile în care am fost educată.

Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a transmis Simona Halep.