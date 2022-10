Simona Halep nu va fi singură de sărbători. Cu cine își va petrece jucătoarea Crăciunul

Simona Halep se va afla în perioada 19-24 decembrie în Dubai, acolo unde va avea loc Liga Mondială de Tenis. La această competiție vor participa nume mari din tenis.

Imediat după terminarea turneului, protocolul spune că va avea loc o petrecere, adică exact în ajunul Crăciunului.

Competiția va fi una de tip caritabil, având scopul de a sprijini lupta îndreptată împotriva violenței asupra femeilor.

Vor fi prezenți jucători de tenis precum Novak Djokovic, Iga Swiatek, Anett Kontaveit, Paula Badosa, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Bianca Andreescu, Sania Mirza,, Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios, Rohan Bopana și Gael Monfils.

An event called the World Tennis League is coming to Dubai from December 19-24 featuring 16 players that include Novak Djokovic, Iga Swiatek, Nick Kyrgios and Simona Halep.

It will be held @cocacolaarena. pic.twitter.com/pabTCGMmDl

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) September 30, 2022