Sport Ion Țiriac nu mai crede în cariera Simonei Halep. Ar putea fi capătul de drum







Simona Halep a revenit pe terenul de tenis și a jucat în runda inaugurală a turneului de la Miami, unde a fost eliminată de Paula Badosa. Cu toate astea, Ion Țiriac consideră că românca nu mai are șanse să câștige un Grand Slam.

Ion Țiriac, despre viitorul Simonei Halep

Ion Țiriac a declarat că tenisul se schimbă de la o zi la alta și că vine tineretul din spate. El a spus că Halep are un moral bun, dar că asta nu este suficient.

„Are moral, are tot ce vrei. Nu știu dacă mai are fizicul care s-o ducă... E mult mai dur acum decât acum un an și jumătate. Se schimbă tenisul pe zi ce trece. Vine tineretul din spate, care este alt animal. Este ceva ce n-ai mai văzut până acum.

Cu viteza de lovire, de execuție. Că poate să devină jucătoare în primele zece cred că da. Dar să câștige un Grand Slam mi-e greu să cred! Aș vrea să greșesc complet!” - a declarat Țiriac, potrivit GSP.

Simona Halep a mai primit un wild card

Recent,Simona Halep a aflat că va juca la turneul de la Madrid, care se va desfășura în perioada 23 aprilie - 5 mai. Ea a primit un wild-card din partea organizatorilor. „Muchas gracias turneului de la Madrid pentru wild-card! Turneul a fost mereu unul special pentru mine. Am multe amintiri plăcute și abia aștept să îmi fac unele noi. Ne vedem în curând!”, a scris Halep, pe rețelele de socializare.

Simona Halep, aspru criticată de colegele ei

Tara Moore a luat-o în vizor pe Halep după a revenit pe teren .Jucătoarea engleză, care a fost suspendată pentru dopaj și a avut de așteptat 19 luni pentru a fi audiată, ca mai apoi să fie exonerată, a cerut același tratament. Și Caroline Wozniacki consideră că românca nu merita wild card.

„Cer un clasament protejat. Ea a fost suspendată timp de 9 luni, la mine s-a constatat că nu am nicio vină sau neglijență după 19 luni. Din nou, nu am nimic cu Simona. Mă bucur că s-a întors să joace, știu că acest proces e oribil”, a scris Moore pe Twitter.