Simona Halep, în fața celui mai greu meci. Decizia luată de tribunalul care se ocupă de acest caz

Cei trei arbitrii desemnați de tribunalul independent Sport Resolutions să ancheteze cazul de dopaj al Simonei Halep vor reexamina substanța Roxadustat pentru a lua o decizie.

„Cu un laborator acreditat chiar la Londra, unde este și sediul tribunalului independent Sport Resolutions, eșantioanele cu suplimentele nutritive contaminate puse la dispoziție de Halep și echipa ei de avocați pot fi analizate la Drug Control Centre King’s College condus de o expertă în matrice alternative de testarea de confirmare.

Nu este exclus ca aceste servicii de cercetare să fie efectuate și în laboratorul de la Laval, Quebec (la Montreal este și sediul Agenției Mondiale Anti-Doping) unde a fost detectată și cuantificată Roxadustat în proba de urină a lui Halep trimisă de la US Open după prelevarea probei testului anti-doping din 29 august 2022”, potrivit prosport.ro.

Ce spune Simona Halep despre scandalul de dopaj

Simona Halep a fost suspendată de Federația de Tenis și riscă o suspendare finală de 4 ani. Sportiva a declarat că nu a trișat niciodată și că este confunză de această situație. Chiar dacă mai mulți jucători de tenis i-au luat apărarea, ea este nevoită să aștepte decizia judecătorilor.

„În întreaga mea carieră, ideea de trișa nu mi-a trecut prin minte nici măcar o dată. Este total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată. Trebuind să fac față unei asemenea situații, mă văd complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a fost prima reacție a Simonei Halep.

Simona Halep a pledat nevinovată și a declarat că speră să scape de problemele din ultima vreme.