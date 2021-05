Simona Halep (locul 3 în ierarhia mondială) a fost eliminată, astăzi, din optimile de finală ale turneului de la Madrid (Spania). Sportiva din Constanța a înfruntat-o pe belgianca Elise Mertens (locul 16 WTA) și a cedat în trei seturi, scor 6-4, 5-7, 5-7. Meciul a fost unul foarte echilibrat, iar Halep s-a impus în primul act. Adversara ei l-a câștigat pe cel de-al doilea și a dus partida în decisiv. Acolo unde s-a mers cap la cap până la scorul de 5-5 la gameuri. La început, Simona a condus cu 3-1, dar a pierdut avantajul.

Simona Halep, capăt de drum în optimile de finală de la Madrid

De la 4-3, scorul a devenit 4-4, Mertens a intrat în avantaj, 4-5, Halep a egalat la 5. Elise Mertens a reușit să se desprindă, să câștige și să obțină biletele pentru sferturile de finală. Simona Halep a avut o izbucnire nervoasă la începutul setului decisiv. La 2-1, ea a ratat o minge și a strigat: „Câte mai dai?! Câte mai dai?”. Cea mai bună jucătoare de tenis din România a comis 48 de erori neforțat în partida disputată, marți, în „optimile” de la Madrid.

„Aseară am mâncat un pic de cozonac și pască, mi s-au adus de acasă aceste preparate”

Simona Halep a petrecut Paștele la Madrid, acolo unde a participat la turneul din capitala Spaniei. „Sigur că rămâne timp de a mă bucura de sărbătoare. Am ciocnit și ouă de dimineață, și cu domnul Țiriac, a fost la micul dejun. Am sărbătorit Paștele, și aseară am mâncat un pic de cozonac și pască, mi s-au adus de acasă aceste preparate. Chiar m-am bucurat, ca în alți ani aici, la Madrid, de fiecare dată când s-a întâmplat să se suprapună cu turneul. L-am simțit cu adevărat, doar că nu m-am dus să iau lumină, ceea ce fac când sunt acasă”, a declarat Simona Halep pentru „Gazeta Sporturilor”.