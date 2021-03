Număr impresionant de jucătoare românce la tuneul WTA de la Miami. Trei jucătoare române de tenis, Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Irina Begu, se vor afla pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Miami. Competiția va debuta marţi şi va avea premii totale de 3.260.190 dolari.

Simona Halep este a treia favorită a turneului de la Miami

Simona Halep, a treia favorită a turneului, va juca direct în turul secund, cu învingătoarea dintre Caroline Garcia (Franţa) şi o jucătoare venită din calificări.

Sorana Cîrstea (30 ani, 66 WTA) va avea ca adversară o americancă de doar 16 ani, Katrina Scott (443 WTA).

De asemenea, Irina Begu (30 ani, 74 WTA) o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaia (22 ani, 115 WTA).

În calificări se mai găsesc două jucătoare de tenis din România. Mihaela Buzărnescu (32 ani, 137 WTA) o va înfrunta pe tânăra jucătoare canadiană Leylah Fernandez (18 ani, 72 WTA), care duminică a cucerit primul său titlu WTA din carieră, la Monterrey.

Monica Niculescu (33 ani, 152 WTA) va juca în primul tur al tabloului preliminar contra rusoaicei Liudmila Samsonova (22 ani, 126 WTA).

Turneul WTA de la Miami se desfășoară în perioada 23 martie – 3 aprilie și este transmis în direct de Digisport

România va avea un reprezentant şi în calificările pentru turneul ATP Masters 1.000 de la Miami, pe Marius Copil (30 ani, 220 ATP), al cărui prim adversar va fi ecuadorianul Emilio Gomez (29 ani, 168 ATP). Sud-americanul s-a impus la singurul duel direct, în 2010, în El Salvador, cu 6-2, 7-6 (5).

Înainte de plecarea la Miami, pe aeroport, Simona Halep a declarat:“Nu prea ştiu despre restricţiile de acolo, dar ştiu că noi vom fi în ”bubble” (n.r. – bulă sanitară) şi sunt OK cu asta. Pentru că aşa am fost la toate turneele de până acum, mai puţin câteva zile în Australia. Nu pot să zic că am o problemă mare, nu e confortabil, dar o să fie OK”, a mai afirmat ea.

