Monden

Simona Halep, dezvăluiri despre perioada dificilă traversată după divorț: N-am crezut că oamenii pot fi răi

Comentează știrea
Simona Halep, dezvăluiri despre perioada dificilă traversată după divorț: N-am crezut că oamenii pot fi răiSimona Halep. Sursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Simona Halep a povestit despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțirea de Toni Iuruc, în 2022 - un moment marcat și de suspendarea sa din tenis pentru dopaj, situație care i-a zdruncinat profund cariera și echilibrul emoțional.

Fosta campioană a mărturisit că a resimțit presiunea criticilor publice, spunând că a fost adesea judecată pentru situații pe care nu le-a putut controla, în ciuda eforturilor de a-și păstra optimismul.

Simona Halep, dezvăluiri după divorțul de Toni Iuruc

„A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple”, a povestit Simona Halep pentru „We are tennis”.

Simona Halep a mai precizat că în prezent încearcă să privească aceste dificultăți ca pe lecții de viață, concentrându-se pe modul în care reacționează, nu pe ceea ce i se întâmplă.

Topul celor mai misterioase destinații din Europa de vizitat de Halloween. Pe primul loc, un oraș din România
Topul celor mai misterioase destinații din Europa de vizitat de Halloween. Pe primul loc, un oraș din România
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, după ce l-a făcut mizerabil pe Trump
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, după ce l-a făcut mizerabil pe Trump

Lovitură dură și la nivel profesional

Simona Halep spune că a trecut prin una dintre cele mai dureroase experiențe din carieră și viață personală, afirmând că a fost tratată nedrept și abandonată de cei de la care se aștepta la sprijin.

Fosta lideră mondială a recunoscut că experiențele recente i-au schimbat perspectiva asupra vieții, afirmând că a devenit mai precaută și mai conștientă de posibilitatea apariției unor situații nedrepte, pregătindu-se mental pentru a le face față.

„N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. De aceea, acum am început să văd un pic și partea negativă a lucrurilor”, a mărturisit fosta lideră WTA.

Simona Halep

Simona Halep. Sursă foto: Facebook

Simona Halep își vinde vila de lux de la Snagov

După separarea de Toni Iuruc, Simona Halep a ales să pună în vânzare vila de lux din Snagov, locul în care a avut loc și petrecerea lor de logodnă. Reședința impresionează prin cei 420 mp construiți, un teren de 10.400 mp, nouă camere, piscină și teren de tenis, fiind listată la prețul de 4,4 milioane de euro.

Cei doi au avut o relație de patru ani și au oficializat civil căsătoria în septembrie 2021, la Constanța, însă mariajul s-a încheiat după mai puțin de un an, printr-un divorț amiabil.

Ce urmează pentru Simona Halep

Simona Halep a mărturisit că, deși trece încă printr-o perioadă complicată, încearcă să își reconstruiască încrederea și să adopte o perspectivă optimistă, afirmând că este într-un proces activ de recăpătare a echilibrului mental și emoțional.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:55 - Cascada Cailor, locul unde cerul și pământul se întâlnesc. Legenda spiritelor călăreților din munți
23:48 - Simona Halep, dezvăluiri despre perioada dificilă traversată după divorț: N-am crezut că oamenii pot fi răi
23:36 - Topul celor mai misterioase destinații din Europa de vizitat de Halloween. Pe primul loc, un oraș din România
23:25 - Restructurări simbolice la ANRE. Cum s-a trezit președintele cu un salariu de 15.000 de euro
23:16 - O nouă escrocherie online. Mii de persoane au fost afectate
23:08 - Hunor, după atacurile pe tema pensiilor magistraților: M-am trezit ciuruit fără să am nicio treabă cu judecătorii

HAI România!

Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”

Proiecte speciale