Simona Halep, dezvăluiri despre perioada dificilă traversată după divorț: N-am crezut că oamenii pot fi răi

Simona Halep a povestit despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțirea de Toni Iuruc, în 2022 - un moment marcat și de suspendarea sa din tenis pentru dopaj, situație care i-a zdruncinat profund cariera și echilibrul emoțional.

Fosta campioană a mărturisit că a resimțit presiunea criticilor publice, spunând că a fost adesea judecată pentru situații pe care nu le-a putut controla, în ciuda eforturilor de a-și păstra optimismul.

„A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple”, a povestit Simona Halep pentru „We are tennis”.

Simona Halep a mai precizat că în prezent încearcă să privească aceste dificultăți ca pe lecții de viață, concentrându-se pe modul în care reacționează, nu pe ceea ce i se întâmplă.

Simona Halep spune că a trecut prin una dintre cele mai dureroase experiențe din carieră și viață personală, afirmând că a fost tratată nedrept și abandonată de cei de la care se aștepta la sprijin.

Fosta lideră mondială a recunoscut că experiențele recente i-au schimbat perspectiva asupra vieții, afirmând că a devenit mai precaută și mai conștientă de posibilitatea apariției unor situații nedrepte, pregătindu-se mental pentru a le face față.

„N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. De aceea, acum am început să văd un pic și partea negativă a lucrurilor”, a mărturisit fosta lideră WTA.

După separarea de Toni Iuruc, Simona Halep a ales să pună în vânzare vila de lux din Snagov, locul în care a avut loc și petrecerea lor de logodnă. Reședința impresionează prin cei 420 mp construiți, un teren de 10.400 mp, nouă camere, piscină și teren de tenis, fiind listată la prețul de 4,4 milioane de euro.

Cei doi au avut o relație de patru ani și au oficializat civil căsătoria în septembrie 2021, la Constanța, însă mariajul s-a încheiat după mai puțin de un an, printr-un divorț amiabil.

Simona Halep a mărturisit că, deși trece încă printr-o perioadă complicată, încearcă să își reconstruiască încrederea și să adopte o perspectivă optimistă, afirmând că este într-un proces activ de recăpătare a echilibrului mental și emoțional.