A dopat-o intenționat sau nu Mouratoglou pe Halep? Ce spune Simona

„Echipa mea mi-a recomandat să iau un supliment alimentar de colagen. Le-am urmat sfatul și s-a dovedit că colagenul era contaminat cu roxadustat. Eroarea vine de la laboratorul al cărui supliment alimentar a fost contaminat cu o substanță dopantă care nu avea niciun motiv să fie acolo. Nivelul găsit în urină pe 29 august 2022 este prea scăzut pentru a-mi îmbunătăți performanța. Mai ales că în ziua acestui test, roxadustat nu apare în analizele de sânge. Cu trei zile mai devreme, pe 26 august, analizele de sânge și urină au fost la fel de negative și nu au mai fost pozitive niciodată. Nu există nicio îndoială cu privire la contaminare și așa am pledat în instanță” a declarat Simona Halep pentru Parismatch.com.

Simona started the match full of energy and ready to play. But as things progressed you could see her struggling and not in match shape yet. She was able to win the 1st set. But in the 2nd you could see her grabbing her knee. Simona Halep retired against McCartney Kessler. pic.twitter.com/GQn1Vp6qbg

— Romanian Tennis (@WTARomania) May 15, 2024