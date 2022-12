Simona Halep, câștig la sfârșit de an. Jucătoarea de tenis a fost recompensată generos de WTA

Simona Halep a primit o veste bună la finalul anului 2022. Jucătoarea de tenis va fi răsplătită de WTA pentru parcursul competițional pe care l-a avut în acest an. Sportiva din Constanța va avea parte de un bonus financiar considerabil. Dubla câștigătoare de Grand Slam va primi din partea Ascoiației de Tenis Feminim suma de 112.500 de dolari pentru că a încheiat sezonul pe locul 10 în clasamentul WTA.

Jucătoarele care se clasează pe primele 10 poziții în ierarhia mondială la sfârșitul sezonul competiționale primesc bonusuri din partea WTA în fiecare an. Simona Halep ocupă locul 10 în clasamentul WTA în acest moment. Este important de precizat că sportiva româncă a depășit recent pragul celor 40 de milioane de dolari câștigați din tenis. Fostul număr 1 WTA a câștigat de-a lungul carierei premii în valoare de 40.203.437 de dolari. Ea se află pe locul trei în istorie, în acest clasament, notează Spotmedia.

De cine este depășită Simona Halep în clasamentul câștigurilor din tenis

Pe primele locuri în acest clasament se află surorile Williams. Serena are câștiguri din tenis de 94.816.730 de dolari, iar sora sa Venus de 42.403.103 de dolari. Este important de precizat că sumele sunt impozitabile. În plus, la aceste valori nu sunt adăugați și banii obținuți de sportive din sponsorizări. Simona Halep nu a pierdut niciunul dintre sponsorii ei după ce a fost implicată în cazul de dopaj.

Jucătoarea de tenis a anunțat pe 21 octombrie că a fost acuzată că s-a dopat. Sportiva din Constanța a picat două teste antidoping desfășurate la US Open 2022. În corpul Simonei a fost găsită substanța Roxadustat. Halep speră să își demonstreze nevinovăția în luna ianuarie a anului viitor. „Astăzi începe cel mai greu meci al vieţii mele: o luptă pentru adevăr. Am fost anunţată că am fost testată pozitiv cu o substanţă numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare şoc al vieţii mele”, a spus Simona Halep când și-a informat fanii privind cazul în care este implicată.