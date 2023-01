Simona Halep ar putea să rămână fără unul dintre cei mai importanți sponsori. Jucătoarea de tenis nu se mai încadrează în noile criterii

Simona Halep ar mai putea suferi încă o lovituă importantă. Unul dintre sponsorii ei ar putea să renunțe la colaborare. Jucătoarea de tenis este suspendată provizoriu din cauza acuzațiilor de dopaj, iar compania vrea să renunțe la sportivii care nu le aduc beneficii.

Simona Halep nu a primit încă o decizie în cazul de dopaj în care este implicată, dar jucătoarea de tenis nu poate fi prezentă pe tablourile competițiilor oficiale. În ciuda faptului că nu a mai jucat de mai bine de trei luni, fostul număr 1 WTA a avut norocul să nu își piardă niciunul dintre sponsori până acum. Acest lucru s-ar putea schimba chiar la începutul noului sezon competițional.

Halep ar putea să piardă colaborarea cu Nike. Dubla câștigătoare de Grand Slam primea câte două milioane de euro pe an de la producătorul de echipament american. Compania a început să își schimbe strategia în ultima perioadă. În plus, a făcut unele modificări în cazul contractelor unor sportivi. Unii dintre ei chiar nu au mai primit o prelungire de contract.

Nike included major reductions in its contracts.

Players now have to meet certain performance requirements – such as ranking position or tournament entries – to earn money.

An agent said that players outside the top 20 wearing Nike ‘are not making any money’.

(via @tennis) pic.twitter.com/igat7TV98Q

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) January 4, 2023