Simona Halep a scăpat momentan de suspendare: „Situaţia nu este clară”. Decizia Federației Române de Tenis

Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj, din circuitul WTA, după ce a fost testată pozitiv. Jucătoarea de tenis a fost suspendată provizoriu din tenis, până când Agenția Mondială Antidoping va finaliza ancheta. Anunțul a fost făcut chiar de Simona Halep la finalul săptămânii trecute. Din informațiile apărute în spațiul public, ambele probe date de jucătoarea de tenis au ieșit pozitive la testul antidoping.

În acest context, preşedintele interimar al Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat că nu i-a parvenit rezultatul celei de-a doua probe a testului și, drept urmare, până la apariția acesteia nu o va suspenda pe sportivă.

„Din punctul meu de vedere situaţia nu este clară. Până nu apare a doua probă, până nu va fi verificat, să se vadă exact ce s-a întâmplat, nu putem lua noi o hotărâre sau o decizie definitivă”, a transmis George Cosac.

Gestul său este de natură simbolică, dat fiind că Simona Halep nu poate participa la competiții, oricum, din cauza intervenției chirurgicale pe care a suferit-o la nas. Președintele interimar al Federației Române de Tenis a asigurat-o pe constănțeancă de tot sprijinul său în acest scandal.

„Departe de mine gândul că Simona ar putea face aşa ceva, mai ales că a avut o carieră strălucită şi bazată pe muncă. În perioada în care Simona a început ascensiunea şi bătea toate vedetele care dominau tenisul mondial, era verificată cam de 20 de ori pe an. Deci puţin probabil ca cineva să gândească că la rangul ei ar putea să se dopeze. Ea întotdeauna a fost o sportivă care a jucat şi a câştigat corect. Eu exclud varianta dopajului”, a precizat George Cosac, potrivit Radio Constanța.

Explicațiile președintelui interimar al FRT

Președintele interimar al Federației Române de Tenis (FRT) a încercat să găsească o explicație pentru situația în care se află Simona Halep, făcând o paralelă cu cazul Laurei Coman, campioană la tir a României. Aceasta a fost depistată, în trecut, cu o substanță interzisă în organism.

„Acum trei – patru ani, când eram preşedintele clubului Dinamo, la fel a căzut ca un trăsnet informaţia că Laura Coman, marea noastră campioană de la tir, că ar fi fost prinsă dopată undeva în America de Sud. Şi până la urmă au constatat că era vorba de mâncare, de ceea ce mâncase ea, un T-bone (n.r. friptură de vită) care era contaminat. Cantitatea era infimă, nu era o cantitate foarte mare care să influenţeze performanţă. Eu cred că şi la Simona este ceva asemănător”, a explicat George Cosac.

Un caz similar s-a petrecut chiar în România, acuzațiile fiind formulate la adresa unei jucătoare de tenis din Turcia. Cagla Buyukakcay (32 de ani), o jucătoare de tenis din Turcia a fost depistată pozitiv anul trecut la turneul Winners Open de la Cluj. Suspendată pentru dopaj cu ractopamina, o substanță de uz veterinar, ea a reușit să-și găsească dreptatea în Justiție, după aproape un an.

Cagla Buyukakcay a demonstrat în fața unui tribunal britanic faptul că problemele i s-au tras de la două fripturi de vită pe care le-ar fi mâncat la un restaurant. Intanța i-a dat dreptate după analizarea dovezilor prezentate și a anulat decizia de suspendare.

Simona Halep s-a declarat nevinovată

Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv la roxadustat, la un meci de la US Open, în 29 august. Ea a fost supusă unui test inteligent care este făcut atunci când un sportiv are peformanțe fizice extraordinare sau când există informații că ar putea fi dopat.

Rezultatele i-au parvenit în urmă cu două săptămâni, însă a ales să le dezvăluie public abia vinerea trecută. Ea a spus că va lupta pentru a-și dovedi nevinovăția.

„Este cel mai mare șoc din viața mea. De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile în care am fost educată. Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a transmis Simona Halep.