Simona Halep a părăsit țara lui Patrick Mouratoglou. Cum se relaxează jucătoarea de tenis

Simona Halep (31 ani) s-a întors de la Paris, unde a petrecut Ziua Îndrăgostiților. Ea a ales să stea câteva zile cu familia sa, în orașul natal, Constanța. Jucătoarea de tenis le-a arătat fanilor că a ieșit să mănânce la restaurant cu specific italienesc, situat la malul mării.

După ce s-a antrenat în Dubai, Halep a plecat la Paris. La începutul lunii decembrie 2022, Simona și Georgiana, prietena ei cea mai bună, au vizitat Grecia cu un grup de prieteni. De Crăciun, jucătoarea de tenis a fost în Marea Britanie.

Simona Halep nu și-a pierdut susținerea

Mai mult, celelalte jucătoare de tenis au declarat că nu și-au schimbat părerea despre Simona Halep și că o vor susține în continuare. Coco Gauff, o altă sportivă faimoasă, a spus că o admiră pe româncă și că speră să își rezolve problemele cât mai repede.

„Cu siguranță că am urmărit meciurile Serenei de-a lungul anilor. Este una dintre acele persoane pe care pur și simplu nu crezi că le vei întâlni. La fel ca Simona, Petra (n.r. – Kvitova) sau chiar adversare care s-au retras între timp, cum ar fi Petkovic. Pur și simplu te simți jucătoare de tenis atunci când pășești pe același teren cu ele”, a fost declarația făcută de Coco Gauff, potrivit PROSPORT.

Și prințul Dimitrie Sturdza, unul dintre primii sponsori ai Simonei Halep, a declarat că sportiva este nevinovată și că nu merita aceste probleme. „E o fată absolut extrordinară și pot să vă spun că nu cred în niciun moment că a luat drogurile alea. Sunt sigur că cineva i-a vrut răul și i-a pus drogurile!”.

El a reamintit și despre prima discuție pe care a avut-o cu Halep. „Și am întrebat-o: «Dumneavoastră ce vreți?». A răspuns: «Vreau să devin numărul 1!». I-am spus: «Da, ok!». Cred că i-am dat 20.000 de euro pe an și fratele meu, Eric, la Geneva, aceeași treabă. A jucat cu sigla noastră pe piept. De atunci am mai văzut-o de două-trei ori, ne scriem la sărbători”, a mai spus Dimitrie Sturdza, fost campion al Elveției la tenis, în timpul podcast-ului lui Cătălin Oprișan.