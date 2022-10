Simona Gherghe, din nou însărcinată?! „O veste care a venit după o lungă și dureroasă așteptare”

Simona Gherghe (44 de ani), a publicat pe Instagram o fotografie cu 3 teste de sarcină, toate pozitive, iar internauții, inclusiv Mirela Vaida, au crezut că vedeta a rămas însărcinată. Ea și-a reamintit de cele mai frumoase momente prin care a trecut în urmă cu 6 ani, chiar pe vremea aceasta.

Simona Gherghe și-a adus aminte de momentul în care a fost însărcinată cu primul său copil, pe nume Ana Georgia. „Între prima și a doua fotografie, sunt fix șase ani! Șase ani de la cea mai așteptată veste. O veste care a venit după o lungă și dureroasă așteptare, după multe temeri și gânduri că, poate, mie n-o să mi se întâmple. Dar când a fost, am știut, am simțit înainte să am confirmarea din trei surse😍. M-am emoționat când am văzut poza cu testele, căci am retrăit toate stările din ziua aceea de toamnă a lui 2016. Dar și tot ce a urmat, până la fotografia de ieri, cu Nuchi în brațele mele. Deși e înaltă, încă îmi place s-o țin așa și o pun să-mi promită că o să mă lase s-o pup și s-o îmbrățișez toată viața! ♥️”, a scris Simona Gherghe în descrierea celor două fotografii pe care le-a postat pe pagina sa de Instagram.

Mirela Vaida, mesaj pentru Simona Gherghe

La scurt timp a venit și reacția Mirelei Vaida. Colega de breaslă a crezut că Simona Gherghe este iar gravidă și a avut o reacție pe măsură. „Am crezut ca ne mai dai o veste! 😁☺️❤️”, a fost comentariul lăsat de către Mirela Vaida, la poza publicată azi de către Simona Gherghe. „Și eu am crezut ca e o veste❤️😂”, ”Sa înțelegem ca ești însărcinată din nou sau azi e ziua lui Nuchi ?😁🤔”, ”Am crezut că vine barza, deși e toamnă…😂”, au mai fost câteva dintre comentariile făcute de internauți, la poza Simonei.

Prezentatoarea are doi copii. O fetiță pe nume Ana Georgia (5 ani) și un băiețel mai mic, pe nume Vlad Ioan (3 ani). Ea a povestit că nu s-a așteptat să rămână însărcinată. „Suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a declarat Simona Gherghe.