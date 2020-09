Simona Gherghe a mărturisit, într-un interviu acordat pentru Click.ro, trăirile pe care le-a avut după ce s-a întors pe micile ecrane.

„Fiecare început vine cu emoţii. Dar îmi era foarte dor de profesia mea, de interacţiunea cu telespectatorii şi de starea aia de direct. Şi sunt foarte bucuroasă că şi celor de acasă le-a fost dor de mine. O demonstrează şi cifrele, primele ediţii ale emisiunilor au fost lider detaşat de audienţă şi nu pot decât să le mulţumesc telespectatorilor pentru primirea pe care mi-au făcut-o”, a explicat vedeta.

Anunțul Simonei Gherghe

Întrebată despre cum reacționează copiii, acum când ea este nevoită să plece la serviciu, vedeta a mărturisit că a fost o situație destul de dificilă.

„În prima zi la platou, am plecat dimineaţa de acasă şi m-am întors seara târziu. În noaptea aia, Vlad a plâns foarte mult şi am pus-o pe seama faptului că am fost departe de el atâtea ore, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Iar pe Ana am tot pregatit-o în legătură cu plecarea la muncă, dar încă protestează, chiar dacă a înţeles că mami trebuie să muncească, pentru că s-a terminat concediul. Oricum, îmi petrec toată după-amiaza şi seara cu ei, aşa că sunt mulţumiţi”, a mai spus Simona.

Motivul pentru care a ales această emisiune

Vedeta de la Antena 1 a vorbit și despre modul în care a ales să prezinte emisiunea „Mireasa”. Se pare că programul și provocarea unui nou format au stat la baza deciziei.

„Nu am mai prezentat reality-show până acum şi asta mi s-a părut o provocare. Nu mă feresc de provocări, dimpotrivă, îmi place să experimentez. Apoi, a contat enorm şi programul. Ana şi Vlad sunt, încă, mici şi au nevoie de mine. Iar dimineţile, după-amiezele şi serile sunt doar ale lor. Faptul că lipsesc de acasă, practic, în perioada de prânz, când ei se odihnesc, îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată. Iar al treilea motiv ar fi dorul de profesia mea”, a adăugat Simona Gherghe.