Silviu Prigoană a făcut dezvăluiri șocante despre cum a rămas fără picior. Este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, însă puțini știu detalii despre accidentul de muncă suferit de Silviu Prigoană la vârsta de 22 de ani. Invitat, recent, la emisiunea lui Dan Capatos, afaceristul a făcut o serie de dezvăluiri uluitoare.

Cum a avut loc accidentul

Silviu Prigoană vorbește despre contextul în care a avut loc accidentul de muncă în urma căruia a rămas fără picior. Potrivit afaceristului, cadrele medicale nu au ajuns la locul accidentului decât după jumătate de oră, ulterior neavând inimă tare pentru a face față scenelor dramatice.

”Când am avut accidentul, de fapt s-a învârtit un grătar la cerealele alea de la depozit, era un melc care ducea cerealele în hală la prelucrat. S-a învârtit un grătar și mi-a căzut piciorul înăuntru și mi l-a prins acolo. Mi l-a rupt și mi l-a întins vreo trei metri, nu mi s-a rupt tendonul și laba piciorului s-a plimbat cam trei metri în față, cu mușchiul astă din spate, cu tot. Și când au venit cu salvarea, nu aveau curaj să intre la mine.

Eu am stat vreo jumătate de oră în utilaj. Ei au încercat, dar când au văzut care e treaba… Norocul a fost că aveam la mine o cheie franceză și am dat cu ea în butonul mare și roșu și s-a oprit instalația. Pe urmă a venit un coleg când m-a văzut, i-a anunțat pe toți, au dat telefon la salvare, dar salvarea a venit după vreo jumătate de oră”, a relatat Silviu Prigoană.

Prigoană și-a tăiat singur tendonul. ”I-am zis să îmi dea trusa medicală și am luat eu foarfeca și am tăiat”

Afaceristul mărturisește că echipajul medical nu a vrut să îi taie tendonul, pentru ca piciorul să poată fi scos din grătar și ulterior victima să fie transportată la spital. Din acest motiv, Silviu Prigoană a cerut foarfeca și l-a tăiat singur.

”În primele cinci minute eu nu am simțit nimic din cauza șocului. Mi-am dat repede seama că este în neregulă. Era acolo o lampă, am luat cordonul și mi-am făcut garou pe picior, l-am strâns. Când a venit felcerul și au auzit despre ce este vorba nu a avut curaj să intre. Au început cu aparatul de sudură să taie echipamentele pe acolo, dar nu s-a putut face nimic.

Felcerul îmi spunea că va fi ok, că mergem la chirurgie și îl pun la loc, zicea că mergem la spital, dar piciorul era prins acolo. I-am zis să îmi dea trusa medicală și am luat eu foarfeca și am tăiat eu tendonul ala de acolo, ca să putem pleca la spital. Ei nu aveau curaj să îl taie și eu îi spuneam ”taie tendonul ala, mușchiul ăla”. Când l-am tăiat a sărit piciorul”, a mărturisit afaceristul.

Silviu Prigoană a fost în moarte clinică timp de opt minute

Omul de afaceri dezvăluie că, din cauza anesteziantelor administrate pe fondul intervențiilor chirurgicale suferite, a intrat în moarte clinică pentru opt minute. ”Pentru că mușchiul din spate mi l-a întins foarte mult, nu mai aveam vascularizare la el. Medicii au încercat să îmi păstreze mușchiul cât de lung, ca să îmi acopere cât de cât osul, ca să mă poată proteza, dar piciorul mi-a intrat în cangrenă, nefiind vascularizat. Am avut încă trei operații. Și având trei operații succesive, din săptămână în săptămână, la ultima operație, timp de opt minute, am murit, opt minute am fost în moarte clinică, din cauza anesteziantului, care era prea mult.

Eu am avut tot timpul impresia, până am văzut prima proteză cum arată, că eu o să am o coadă de mătură, ca pirații. Am conștientizat cam după un an de zile ce s-a întâmplat. Prima dată toată lumea vine și îți plânge de milă, după care încep să te rejecteze, pentru că nu mai poți juca fotbal, nu mai poți să mergi cu ei și te izolează, chiar dacă nu intenționat”, s-a exprimat omul de afaceri.