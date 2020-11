Omul de afaceri care între timp a cedat conducerea firmelor sale fiului cel mare, Honorius Prigoană, a vorbit despre acest moment dureros în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată marţi seara la Kanal D. Tragicul eveniment s-a consumat la doar 3 săptămâni după venirea pe lumea a micuţului şi a făcut ocolul presei din România la acea vreme.

Cu o personalitatea foarte puternică, Silviu Prigoană a divulgat că toate necazurile pe care le trăise până atunci au trecut în plan secund în comparaţie cu moartea copilaşului. Înmormântarea şi imaginile acelea l-au marcat enorm şi încă îl mai bântuie şi în 2020, la 11 ani după acea zi neagră.

„Am început să am o altă persepectivă.”

În 2009, fosta lui soţie, Adriana Bahmuțeanu, năştea prematur un băiețel care avea să moară după doar 3 săptămâni. A fost un şoc enorm pentru cei doi părinţi, aşa cum a confirmat chiar fostul deputat PDL, care a candidat pentru Primăria Municipiului Bucureşti în 2012.

„Cel mai cumplit lucru care ți se poate întâmpla este să-ți îngropi copilul. Deja nu mai are rost nimic. Au fost lucruri care m-au afectat. De exemplu, atunci când mi-am îngropat copilul. De atunci am început să am o altă persepectivă asupra lucrurilor”, s-a confesat cunoscutul milionar.

Moartea micuțului Darius i-a cauzat lui Prigoană o suferinţă pe care cu greu a putut-o descrie în cuvinte. Încă un mare necaz în viaţa lui după pierderea piciorului la 22 ani, într-un accident de muncă, și sfârșitul tragic al primei sale soții, care l-a lăsat văduv, cu doi copii mici.

Nu este supărat pe Dumnezeu

Lovit de atâtea cumpene, Prigoană a recunoscut că nu s-a mâniat când a venit momentul să se întrebe de ce aceste încercări atât de grele îi urmăresc constant viaţa. „Sunteți supărat pe Dumnezeu”, l-a întrebat Denise Rifai spre finalul interviului.

„Nu, Doamne ferește! E prietenul meu, e tata. Scrie în Biblie că eu sunt făcut după chipul și asemănarea lui, înseamnă că Dumnezeu are un picior de lemn, așa scrie în Biblie. Nu pot să învinuiești Divinitatea pentru nimic din ce ți se întâmplă ție pentru că e liberul arbitru și tu ești victima propriilor tale decizii.

Dacă eu nu mă duceam la muncă în ziua respectivă, nu aveam accident, dacă nu mă căsătoream cu Viorica, eu nu aveam de suferit că a murit, dacă eu nu-l făceam pe Darius, nu murea și nu aveam nicio problemă. Ce treabă are Divinitatea în toate problemele astea ale noastre?

Eu îl menajez foarte mult pe Dumnezeu, pentru că nu-i cer niciodată nimic. Și nici nu am de gând să-i cer pentru că sunt 7 miliarde pe planetă care-i cer. De aceea încerc să mă descurc singur, fără sprijinul lui”, a mai spus Silviu Prigoană.