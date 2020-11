În tot acest timp, România stă pe un platou de 10.000 de cazuri zilnice, dar are mari emoții cu paturile de terapie intensivă care sunt pe terminate. Cât despre măsuri speciale de sărbători, discuția merge mai mult spre restricții destul de dure decât spre relaxare, dovadă o fac târgurile de Crăciun care se anulează aproape peste tot în țară sau mesajele autorităților care arată că vor fi sărbători atipice. Până în prezent, autoritățile nu au prezentat un plan concret de măsuri pentru Crăciun și Anul Nou.

„Sărbătorile vor avea loc, aşa cum au loc în fiecare an, fiindcă sunt sărbătorile noastre. Însă, în acest an, vor fi sub semnul pandemiei, asta însemnând că vor trebui respectate toate măsurile care la momentul respectiv sunt în vigoare şi, cu siguranţă, marile petreceri nu vor putea să aibă loc de această dată, cum foarte multe excursii, probabil, nu vor putea fi organizate. Dar Crăciunul vine şi aşa”, afirma Klaus Iohannis, la mijlocul lui noiembrie.

Cum se pregătesc statele europene

Marea Britanie

Guvernul britanic a fost primul care a pregătit măsuri speciale pentru a putea lăsa populația să se bucure pe cât posibil de sărbătorile de iarnă în ciuda pandemiei.

Executivul britanic a arătat duminică că restricțiile vor fi relaxate „pentru un număr mic de zile” în Marea Britanie, permițând oamenilor să-și viziteze familia în orice parte a țării. Până în prezent erau interzise vizitele între familii care locuiesc în gospodării separate.

Potrivit regulilor, familiile se vor putea deplasa în interiorul Regatului Unit în perioada sărbătorilor de iarnă. Totuși, numai trei familii se vor putea întâlni în același loc, în perioada 23 – 27 decembrie.

Publicul este „sfătuit să rămână precaut” și „ori de câte ori este posibil, oamenii ar trebui să evite călătoriile și să reducă la minimum contactele sociale”.

De asemenea, din 3 decembrie, se vor implementa noi măsuri care să permită activități precum cumpărăturile pentru Crăciun prin redeschiderea magazinelor care nu sunt considerate esențiale.

Aflată în partea a doua a unei perioade de 30 de zile de carantină, Marea Britanie se bucură de o descreștere semnificativă a numărului de noi cazuri. După ce au atins vârful pe 12 noiembrie cu 33.470 de infectări, britanicii au raport marți doar 11.299 de cazuri.

Franța

Preşedintele Emmanuel Macron a anunţat marţi seară că restricțiile impuse de pandemia de coronavirus vor fi relaxate începând din 28 noiembrie, iar carantina generală s-ar putea încheia pe 15 decembrie, special pentru a lăsa francezilor posibilitatea de a se bucura de sărbătorile de iarnă.

„Altă etapă va începe în 15 decembrie, dacă vom ajunge la un nivel sub 5.000 de infectări pe zi. În acest caz, carantina generală ar putea înceta, ne vom putea deplasa fără adeverință între regiuni şi vom putea petrece Crăciunul cu rudele”, a explicat preşedintele Franţei, subliniind că, după 15 decembrie, ar rămâne restricțiile privind deplasările în intervalul 21.00-7.00, cu excepțiile serilor de 24 decembrie şi 31 decembrie. Adunările publice vor fi interzise în continuare.

Franța a intrat în luna noiembrie sub a doua carantină generală de la debutul pandemiei, una foarte similară celei din primăvară, iar rezultatele se văd mai bine decât în cazul oricărui alt stat european. După recordul atins pe 7 noiembrie cu 86.852 de cazuri zilnice, pe 24 noiembrie au fost confirmate doar 9.155 de cazuri.

Germania

Guvernele regionale au ajuns la un acord pentru măsuri care să ofere un grad de normalitate de Crăciun, dar în condițiile în care populația respectă restricțiile extinse și apelul la disciplină în săptămânile premergătoare sărbătorilor de iarnă.

Acordul prevede că membrii unei gospodării se pot vedea cu până la 10 persoane în perioada 23 decembrie – 1 ianuarie. Copiii până în 14 ani sunt excluși de la aplicarea măsurii. Angajatorii și școlile sunt rugați să fie flexibili și să permită oamenilor să stea acasă în ajunul Crăciunului.

Liderii regionali, ale căror administrații sunt responsabile de aplicarea măsurilor în respectivele regiuni, apelează la populație să se autoizoleze pentru câteva zile înainte de Crăciun, pentru a preveni infectările la adunările de sărbători.

Autoritățile locale vor ca focurile de artificii să fie interzise în spațiile publice aglomerate, oprind unele festivități tradiționale de Anul Nou din Germania.

Germania a reimplementat măsuri dure de limitare a răspândirii virusului începând cu luna noiembrie, când valul al doilea al pandemiei se simte în țară la fel ca în mare parte din Europa.

Deși numărul cazurilor nu a scăzut la fel de semnificativ precum în Marea Britanie sau Franța, totuși, marți au fost raportate 13.554 de cazuri față de o medie de peste 20.000 din primele săptămâni ale lunii noiembrie. Luni a fost atins minimul perioadei cu 10.864 de cazuri.

Italia

Premierul Guiseppe Conte nu și-a prezentat încă planurile pentru perioada sărbătorilor, dar a avertizat în repetate rânduri despre sărbătorile „sobre” din acest an – cu „petreceri, cine, săruturi și îmbrățișări” – descurajate.

Conte i-a reasigurat, luni, pe italieni că oferirea de cadouri va fi în continuare permisă și că magazinele neesențiale vor fi deschise în decembrie, astfel încât oamenii să poată cumpăra cadouri, cu program prelungit pentru a evita aglomerația.

De asemenea, el a exclus aplicarea strictă a regulilor în timpul sărbătorilor, solicitând în schimb italienilor să-și exercite „bunul simț”.

După ce a depășit pragul de 40.000 de cazuri pe 13 noiembrie, Italia a reușit prin măsurile impuse să reducă numărul de noi infectări la o rată de 20-22.000 de cazuri zilnice.

Spania

Un proiect în lucru ajuns pe mâna presei sugerează că adunările de Crăciun ar putea fi limitate la maximum șase persoane din gospodării diferite – dar ar putea fi limitate și la o singură gospodărie. Carantina ar putea însă să rămână în vigoare pentru noaptea de Crăciun sau cea de Anul Nou.

Studenții ar urma să fie lăsați acasă pentru perioada vacanței, dar vor trebui să se autoizoleze înainte de călătorie pentru a se asigura că nu sunt infectați. În general, călătoriile de vacanță vor fi permise, dar cu luarea măsurilor de precauție adecvate.

Spania a înregistrat marți 15.156 de noi cazuri de infectare, după ce la începutul lunii trecea pragul de 25.000, mai exact pe 4 noiembrie.

Spania se află sub carantină la nivel național și stare de urgență până la începutul lunii mai 2021.

Belgia

Cu cel mai mare număr de decese la nivel european în raport cu populația sa , Belgia nu a prezentat încă măsuri de blocare în perioada festivă. Cu toate acestea, Belgia este un exemplu pozitiv că măsurile stricte luate la timp funcționează.

După ce pe 30 octombrie a atins un vârf de 23.921 de cazuri, Belgia a raportat marți doar 1.123 de noi cazuri, fiind într-o scădere constantă după ce a introdus cele mai dure măsuri din Europa cu închiderea tuturor activităților neesențiale, muncitori forțați să stea la domiciliu sau interzicerea vizitelor în familie.

Ministrul de interne, Annelies Verlinden, a avertizat în weekend că poliția va bate la uși pentru a verifica dacă oamenii respectă regulile în continuare. Guvernul a avertizat că măsurile vor rămâne în vigoare până cel puțin pe 13 decembrie, cu consultări în curs pentru perioada Crăciunului.

Suedia

Singurul stat fără carantină în primul val al pandemiei, al cărei expert în epidemiologia se lăuda anterior că țara va experimenta un al doilea val ușor datorită imunității naturale acumulate în primul val, se luptă acum cu unul dintre cele mai grave focare din Europa.

Prinși pe picior greșit, oficialii guvernamentali s-au grăbit să anunțe măsuri la nivel național de genul celor pe care le-au evitat anterior – inclusiv interzicerea adunărilor de peste opt persoane și interzicerea vânzărilor de alcool după ora 22:00.

Anders Tegnell, epidemiologul de stat, a avertizat deja că restricțiile vor fi în vigoare peste Crăciun, dar nu vor fi anunțate decât luna viitoare, în timp ce măsurile actuale sunt permise să intre în vigoare.

În timp ce guvernul suedez nu are competența de a interzice adunările de orice dimensiune în case private, Tegnell este de așteptat să sfătuiască oamenii să sărbătorească cu adunări intime – sugerând că va face acest lucru el însuși.

Ce se știe despre sărbătorile din România

Președintele Iohannis și guvernul au afirmat în repetate rânduri că nu se discută, cel puțin în acest moment, o carantină generală de tipul celei din primăvară pentru luna decembrie, în ciuda faptului că oponenții politici acuză că se va implementa carantina după alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Târgurile de Crăciun nu vor mai fi organizate în majoritatea orașelor mari din țară, excepție face doar Craiova.

Chiar dacă este respinsă ideea unei carantine la nivel național, numeroase orașe din țară au intrat în carantină, decisă la nivel local, în luna noiembrie pe fondul creșterii cazurilor. Printre ele putem aminti Sibiu, Timișoara, Baia Mare sau Constanța.

Dacă modelul se dovedește unul de succes și va duce la o scădere semnificativă a numărului de noi cazuri, alte orașe ar putea să le urmeze exemplu chiar în decembrie în condițiile în care se înregistrează creșteri.

Este cazul municipiului București unde rata de incidență a ajuns marți la 6,55 cazuri la mia de locuitori, iar imagini din principalele spitale arată pacienți tratați pe holuri din lipsă de locuri. Până în prezent, autoritățile au respins posibilitatea carantinării Capitalei.

„Ce va fi de Crăciun depinde de ce va fi mâine, de ce va fi peste două, trei sau patru săptămâni. Dacă noi nu gestionăm aceste săptămâni, nici nu vreau să mă gândesc la Crăciun”, a spus ministrul Sănătății la începutul lunii noiembrie.

Între timp a intrat în vigoare carantina de noapte (23.00-05), școlile sunt în online în toată țară, telemunca este practicată oriunde este posibil, măștile sunt purtate și în spații deschise, dar România stă tot pe un platou de 10.000 de cazuri zilnice, iar numărul de pacienți la terapie intensivă a depășit marți pentru prima dată pragul de 1.200 punând în pericol capacitatea sistemului sanitar de a gestiona criza sanitară.

Recomandările OMS

Organizația Mondială a Sănătăţii recomandă să evităm petrecerile mari în familie de sărbători, potrivit AFP.

„Este incredibil de dificil pentru că, în special în perioada sărbătorilor, vrem foarte tare să fim cu familia noastră. Însă în unele cazuri, a nu avea o mare reuniune de familie este opţiunea cea mai sigură”, a subliniat Maria Van Kerkhove, însărcinată cu gestionarea pandemiei în cadrul OMS.

Colegul său Michael Ryan, însărcinat cu situaţii de urgenţă al agenţiei ONU, a subliniat la rândul său că numărul de contaminări a crescut în Canada după Thanksgiving, sărbătorită aici pe 12 octombrie.

Potrivit lui Michael Ryan, ţine de autorităţi să găsească echilibrul potrivit între „riscurile pentru sănătate şi riscurile sociale şi economice” legate de restricții în plină perioadă a sărbătorilor, care pot genera „multe frustrări şi multe critici”. Autor Sebastian Pricop (Rador)