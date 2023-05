Silvio Berlusconi ar putea fi externat în curând din spital. Care este starea de sănătate a fostului premier, diagnosticat cu leucemie

Internat la Spitalul „San Raffaele” din Milano din 5 aprilie pentru a trata o infecție pulmonară apărută în contextul leucemiei mielomonocitare cronice, fostul premier italian Silvio Berlusconi a petrecut primele 12 zile la etajul -1 din sectorului Q, la Terapie Intensivă. Apoi, pe 16 aprilie, „starea clinică și răspunsul la tratament” au permis transferul într-o secție obișnuită, în cadrul aceluiași pavilion, unde au continuat terapiile și monitorizarea parametrilor funcționali.

„Berlusconi este mai bine, am vorbit cu el aseară, își pregătește discursul pentru evenimentul care va avea loc la Milano, va transmite mesajul său”, a spus vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani la emisiunea „Agorà”, pe Rai 3. „Eu am vrut această manifestație pentru a demonstra că liderul Forza Italia este Silvio Berlusconi”, a adăugat Tajani, răspunzând la o întrebare privind ipoteza că convenția din 5 și 6 mai a fost programată pentru încoronarea sa ca șef politic al Forza Italia. „El este ghidul nostru, nu sunt alți lideri aspiranți. Eu am funcția de vicepremier și ministru de externe, asta îmi este suficient”, a concluzionat Tajani, citat de ansa.isito.



Starea lui Berlusconi se îmbunătățește

Potrivit celui mai recent buletin medical, făcut public miercurea trecută de profesorii Alberto Zangrillo și Fabio Ciceri, se pare că starea lui Berlusconi se îmbunătățește continuu, cu un „tablou clinic stabil” și „caracterizat printr-o recuperare excelentă și convingătoare”. Următorul comunicat al spitalului despre sănătatea lui Berlusconi este așteptat pentru joi și, de data aceasta, ar putea fi decisiv.

În ciuda rezervelor medicilor, de altfel, circulă diverse zvonuri despre o posibilă revenire la vila din Arcore în următoarele ore, probabil înainte de weekend. De altfel, președintele Forza Italia va lua cuvântul la convenția de partid programată pentru 5 și 6 mai: numele său a fost deja inclus în programul de închidere al evenimentului din ultimele zile. Nu este încă clar, însă, cum va rosti discursul final, fie printr-un mesaj audio înregistrat, fie printr-un apel telefonic.

Președintele Mediaset, Fedele Confalonieri, a explicat că Berlusconi „muncește din greu pentru a pregăti” evenimentul de două zile. „Cu siguranță va participa”, a adăugat el, menționând că „este mult mai bine”. În ultimele patru săptămâni, prietenul istoric al fostului premier i-a fost mereu aproape, vizitându-l în structură aproape în fiecare zi, chiar dacă pentru vizite scurte precum cea de marți după-amiază, care a durat aproximativ 20 de minute. Copiii Marina, Pier Silvio, Barbara și Eleonora au stat, în schimb, câteva ore. Cel de-al patrulea copil a sosit primul la scurt timp după ora prânzului, iar mai târziu i s-au alăturat ceilalți.

Toți au ajuns după-amiază, la ore diferite, dar foarte aproape unul de celălalt, copiii lui Berlusconi au rămas înăuntru împreună cu tatăl lor. Fratele lui Silvio, Paolo Berlusconi, li s-a alăturat și el în jurul orei 18:00. Orazio Fascina, tatăl Martei, logodnica fostului premier, a fost văzut și el intrând în timpul zilei.

De aproape o lună, partenera lui Silvio Berlusconi nu a fost văzut niciodată părăsind clădirea, iar tatăl ei a stat alături de ea în fiecare zi. La ieșirea din spital, niciunul dintre membrii familiei nu a făcut declarații presei. Toți au traversat intrarea din Via Olgettina 60 cu mașinile, fără să se oprească să vorbească cu jurnaliştii, care așteaptă de câteva săptămâni în fața spitalului. (Rador)