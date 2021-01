Amintim că site-ul Lumea Justiţiei a scris despre cei 3 judecători de la ÎCCJ că formează „completul negru”. Aceeaşi sursă a aflat în exclusivitate că ei au depus plângeri la Inspecţia Judiciară.

Totuşi, avocata Silvia Uscov nu este de acord cu motivarea inserată de magistraţi în plângerea de la IJ. Astfel, apărătoarea a profitat de ocazie şi le-a reîmprospătat memoria judecătorilor Ionuţ Matei, Florentina Dragomir și Alina Ioana Ilie.

Silvia Uscov susţine că nu avocaţii sunt problema

Silvia Uscov le-a reamintit că „avocații sunt cei care au apărat independența autorității judecătorești în ansamblul ei”. În aceeaşi postare pe Facebook, ea a completat că tot avocaţii au reacţionat când a fost vorba de audierea unor judecători la DNA.

Concluzia ei este că „independența autorității judecătorești nu înseamnă vreo formă de impunitate a judecătorilor sau procurorilor”. Ea a mai spus că avocații sunt cei care au aparat independența justiției prin comunicate de presă și proteste.

Reprezentanţii Baroului București și ai Uniunii Naționale a Barourilor din România au reacţionat după condamnarea avocatului Robert Roşu. El a fost condamnat la condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa.

Silvia Uscov: judecătorii da, avocaţii nu?

Mai mult, Silvia Uscov s-a întrebat de ce judecătorii pot protesta faţă de anumite proiecte de lege, dar avocații nu pot. De ce consideră că ei încalcă independența justiției când îşi exprimă nemulțumirile prin proteste şi comunicate de presă?

„Referitor la cererea de apărare a independenței autorității judecătorești în ansamblul ei formulată de cei 3 judecători ÎCCJ care au pronunțat soluția de condamnare în cazul avocatului Robert Roșu (sau Ferma Băneasa):

1. Avocații sunt cei care, prin comunicatele organelor profesionale și protestul din 21.12.2020, au aparat independența autorității judecătorești în ansamblul ei!

Pentru că avocații sunt primii care au denunțat și s-au indignat față de maniera în care doi judecători au fost audiați de procurorii DNA cu privire la hotărârile judecătorești civile definitive pronunțate acum mai bine de 10 ani, deși era împlinit termenul de prescripție al răspunderii penale (normal, și cel al răspunderii disciplinare). De ce? Pentru că altfel nu putea fi construit cazul.

Oare un cetățean care a citit acele declarații va mai avea încredere în judecătorul în față căruia se va prezența (unul dintre cei doi judecători este încă în activitate)?

Oare orice cetățean va mai avea încredere în oricare dintre judecătorii în față cărora se prezintă și că soluția pe care aceștia o vor da, cuprinse în hotărâri judecătorești, nu vor fi desființate la un moment dat în viață lor?”, a scris avocata.

CSM trebuia să se autosesizeze?

Silvia Uscov crede că în urma celor întâmplate în dosarul Ferma Băneasa, Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să reacţioneze. Avocata crede că CSM trebuia să se sesizeze din oficiu și să apere independența justiției:

„Eu așa consider că ar fi trebuit procedat, poate o va face măcar după motivarea hotărârii ÎCCJ.

2. Independența autorității judecătorești nu înseamnă vreo formă de impunitate a judecătorilor sau procurorilor. Cum nici exprimarea indignării noastre cu privire la inventarea anumitor reguli de drept, pe lângă drept, nu înseamnă instaurarea unei forme de impunitate pentru avocați.

Independența autorității judecătorești are că destinatar cetățeanul, nu un judecător, iar avocații apară cetățenii, asta trebuie înțeles. Fără un judecător independent și imparțial justiția nu există pentru niciun cetățean!

Fără o apărare eficientă justiția nu există pentru niciun cetățean! Mă bucur că au existat judecători care au înțeles demersul și și-au explicat public susținerea față de principiile statului de drept. Acest lucru fiind cel care mai ține la un nivel acceptabil încrederea în sistemul de justiție.

3. Nu înțeleg de ce magistrații pot protesta în mod liber contra unor proiecte de lege, pentru pensii speciale și avocații nu pot nici măcar să emită un comunicat în care să își exprime indignarea fără a se consideră că afectează independența justiției. Să fi așteptat să ne exprimăm după ce se pronunță și CEDO că poate afectăm și independența judecătorilor CEDO?”

Judecătorii care n-au avut crezut în CCR

„Avocații cred că sunt singură categorie profesională din această țară care nu a protestat în ultimii 30 de ani prin întreruperea activității. Au întrerupt activitatea magistrați, medici, polițiști etc.

În discuțiile noastre despre viitoarele demersuri întotdeauna cântărea mai puternic argumentul: «dar noi servim cetățeanul, nu îl putem lasă fără apărare».

Oare aceleași dileme morale au fost avute în vedere și de judecători când au decis să nu mai judece la începutul anului 2020, când s-a pus în discuție «eliminarea pensiilor speciale»?

Ei de ce nu au avut încredere în justiție sau în CCR (contencios constituțional) cu ocazia fiecărui protest, dar noi trebuie să avem încredere chiar și când această ne-a fost trădată?

4. Sper că la următorul raport MCV sau Raport asupra statului de drept să fie întrebată și Uniunea Națională a Barourilor din România despre starea justiției din România.

Am sesizat acest aspect și atunci când am văzut publicat în toamna 2020 Raportul asupra statului de drept, iar la final am observat că apar ONG-uri că Funky Citizens sau alții, dar nu s-a exprimat niciun punct de vedere din partea avocaților.

Avocații nu fac parte din acest sistem, nu au reprezentarea reală asupra a ceea ce se întâmplă? Sau, tocmai, că nu ar servi intereselor politice punctul lor de vedere?”, a mai scris avocata Silvia Uscov în mesajul publicat duminică.