Silvia Dumitrescu dezvăluie povestea prieteniei cu Laura Stoica, la 17 ani de la dispariția artistei

Laura Stoica, victima unui tragic accident rutier împreună cu copilul nenăscut și logodnicul său, Cristian Mărgescu, a lăsat un gol imens în inimile celor care o cunoșteau și o admirau.

Silvia Dumitrescu, o colegă de breaslă și prietenă apropiată a artistei, a povestit cu durere cum s-a produs această pierdere tragică, împărtășind amintiri și detalii despre legătura lor strânsă.

Silvia Dumitrescu, despre relație de prietenie cu Laura Stoica

„Ne făceam rugăciunea împreună. Am fost foarte bune prietene, amândouă în zodia Balanță. Am atâtea amintiri cu Laura încât aproape ne contopeam, chiar dacă, din punct de vedere muzical, ea era pe felia ei, eu pe a mea, dar ne înțelegeam așa foarte bine în particular”, a povestit Silvia Dumitrescu.

Silvia Dumitrescu dezvăluie că Laura Stoica nu era o persoană extrem de „prietenosă”, preferând să păstreze o anumită distanță față de colegii de breaslă. Cu toate acestea, între cele două artiste a existat o compatibilitate imediată, deoarece au simțit o conexiune specială și au descoperit că se ghidează după aceleași principii și valori.

„Totuși, Laura nu era o tipă foarte prietenoasă, ea avea mulți colegi cu care nu avea nicio treabă. Nici nu se purta urât, dar nici nu se declanșa o prietenie neapărat. Însă noi două ne simțeam una pe alta. În general, Balanțele sunt destul de pacifiste. Pentru Balanțe contează foarte mult educația pe care ai primit-o acasă și mediul în care ai crescut”, a adăugat aceasta, potrivit viva.ro.

Laura Stoica, mereu în inimile românilor

Laura Stoica va rămâne mereu în inimile românilor cu celebrele sale melodii: „Un actor grăbit”, „Focul”, „Doar tu”, „Cartierul cântă rock”, „…Nicio stea”, „Toamnă pe autostradă”, „Sunt cuminte”, „Mereu mă ridic”, „Mai frumoasă”. Nu a fost doar una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, ci și cea mai bună voce rock feminină din industria muzicală autohtonă.

Cu ocazia zilei de 8 martie, mama artistei a mărturisit că își alină dorul de fiica sa ascultând, la radio, melodiile ei. Din păcate, odată cu trecerea timpului, Laura Stoica este difuzată din ce în ce mai puțin.