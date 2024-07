Social Soluția pentru un trai ieftin și elegant. Ideea unei românce după 20 de ani de muncă în Florența







Casă pe roți. Pentru mulți români anii petrecuți în străinătate au însemnat muncă în credință și mult dor de casă, dar și o mare schimbare în gândire și comportament. Așa se face că unii dintre ei au revenit în țară dornici să pună în practică, acasă, ideile văzute la străini.

Este și cazul unei românce care, după 20 de ani de muncă în Florența, Italia, a ridicat una dintre cele mai practice căsuțe din România.

Casă pe roți cu vedere la Cetatea Neamțului

Cine nu își dorește relaxare în mijlocul naturii, înconjurat de o mare de verde și aer curat? Eliza Druțu, o româncă ce a revenit recent din Italia, unde a muncit timp de două decenii încheiate, vine cu o soluție pentru românii care caută natură, prețuri mici și o altfel de vacanță sau chiar un alt stil de viață.

Este o casuță cu roți căreia i se spune Tiny Moldovibe și care poate fi varainta perfectă pentru o vacanță sau chiar o viață liniștită și relaxantă. Eliza Druțu a construit-o singură de la zero, potrivit Love Deco.

Are 40 metri pătrați și este extrem de confortabilă. Este așezată într-o zonă de poveste, în mijlocul naturii în satul Filioara, între mănăstirile Agapia și Văratec.

„Terenul miroase a sfințenie”

Eliza Druțu a început să lucreze la visul ei încă din 2020, când a revenit în țară cu singurul gând de a se muta la sat.

A vrut în inima Moldovei și a plecat în căutarea unui teren. L-a găsit în zona Neamțului.

„Așa am ajuns în satul Filioara, unde am găsit o casuță bătrânească de care m-am îndrăgostit, în stare nu tocmai bună, dar cu poveste. N-am mai stat pe gânduri și am bătut palma cu proprietarul. Terenul miroase a sfințenie, zic eu, în Athosul românesc, așa cum e numit Neamțul”, a spus Eliza, potrivit Love Deco.

În mijlocul naturii, Eliza a început să se documenteze despre căsuțele tiny.

„Așa mi-a venit ideea să amplasez pe teren o căsuță pe roți, mai exact pe sașiu de tir, pe care să o închiriez celor care-și doresc să experimenteze câteva zile într-o micro casă, în timp ce se bucură de tihna de la țară, aer curat și foșnetul pădurii din apropriere”, spune Eliza.

Cum se face o casă pe roți

Împreună cu o echipă a reușit să ridice și să amenajeze căsuța exact așa cum și-a dorit.

Tot exteriorul este acoperit cu lambriu pentru care a folosit o tehnică japoneză care constă în arderea profundă a lemnului. A urmat curățarea lui cu o perie, apoi tratarea cu ulei de in, un proces foarte dificil.

De altfel acesta este elementul care face ca mica locuință să fie unică în țara noastră.

Tiny-ul are opt ferestre și foarte puțin spațiu liber pentru mobilă.

În jurul căsuței sunt aproximativ 300 metri pătrați de teren unde există și o terasă generoasă, un spațiu cu o vatră și grătar, un loc de parcare pentru două mașini, priveliște spre Cetatea Neamțului și natură cât cuprinzi cu ochii.

În ceea ce privește utilitățile, în sat nu există rețea de gaz și apă, așa că se folosesc butelii, în timp ce o pompă aduce apa de la fântâna proprie în căsuță.

Casa pe roți este o investiție de 45.000 euro și este potrivită pentru un cuplu, o familie cu doi copii care caută să evadeze din praful urban în mijlocul naturii.