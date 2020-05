Din cauza acestei afecțiuni, artista a luat câteva kilograme în plus. Starea cântăreței a fost pusă de multe ori, de către cei apropiați, pe seasma unei presupuse depresii. Numai că, Silvia Dumitrescu a explicat că imunotiroidia a fost cea care a determinat-o să se îngrașe, și uneori chiar să se ridice din pat și să aibă o viață normală.

„Am o imunotiroidie. Este o boală pe care trebuie să o duc până la capătul vieţii. Nu are niciun leac. Este o boală autoimună. Trebuie să mă împac cu ideea aceasta. Am şi momente când mă simt mai bine, am şi momente când îmi dă bătăi de cap. Dar, după cum se ştie, şi acele kilograme în plus pe care le-am căpătat de mult timp sunt din cauza acestui lucru. Tot metabolismul devine mai lent.”, a declarat Silvia Dumitrescu.

Cu toate acestea, și-a schimbat modul de viață, a fost foarte atentă cu ea și acum are din nou o siluetă de invidiat.

După multe sacrificii și o schimbare radicală a modului de viață, Silvia Dumitrescu a revenit din nou la silueta din urmă cu mai mulți ani.

Puțină lume știe că Silvia Dumitrescu a mai fost căsătorită. Primul mariaj a durat, însă, foarte puțin, ca urmare a faptului că fostul soț era extrem de violent.

Silvia și Mircea Dumitrescu s-au îndrăgostit la prima vedere și s-au căsătorit dupa doar două săptămâni. În anul 1987 mariajul lor lua sfârșit.

Destinul a fost tragic pentru Mircea Dumitrescu,deoarece, acesta s-a sinucis prin otravire cu antigel, chiar în propria locuință, lăsând în urma sa un bilet de adio:„Iartă-mă, Silvia”, potrivit romaniatv.net