Siguranță rutieră la cârciumă. Patron de restaurant, stăpân peste funcționarea semafoarelor din intersecție

Intersecțiile din România par o adevărată corvoadă, însă nimeni nu se aștepta un semafoarele să fie conectate la rețeaua electrică a unui bar. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat în zona Moldovei, la doar câțiva kilometri de Piatra Neamț, pe drumul care duce la Roman. În intersecția Girov, au fost instalate semafoare anul trecut, însă primăria nu a avut o sursă de curent electric proprie. Pentru că românul este inventiv, primarul a găsit imediat o soluție: o persoană privată.

În intersecția cu pricina s-au produs multe accidente grave, fiind una dintre cele mai periculoase din zona respectivă. Cu toate acestea, autoritățile nu par să fie prea interesate de bunul mers al circulației. Au amplasat semafoare, însă ca sursă de alimentare au folosit rețeaua electrică a unui bar din apropiere, cu promisiunea că Primăria va plăti consumul. La doar un an după acest eveniment, vine unul și mai trist. Autoritățile nu au plătit proprietarului barului curentul electric consumat, așa că acesta a decis să deconecteze semafoarele.

„Noi, primăria, suntem consideraţi vinovaţi că nu avem curent electric. Prima dată când am fost întrebaţi dacă putem să conectăm iluminatul public, am fost de acord, dar iluminatul public înseamnă iluminat nocturn, noi ce facem ziua? Apoi s-a găsit o soluţie. Alimentarea de la o persoană privată”, a declarat în urmă cu un an Vasile Ciubotaru, primarul comunei Girov.

S-a recurs la o sursă temporară de curent electric

Patronul barului din apropiere, supărat că autoritățile nu s-au ținut de promisiune și sătul probabil să plătească din buzunarul propriu consumul generat de semafoare, a decis să le taie curentul. Nu a oferit nicio declarație sau explicație cu privire la gestul său, însă a recurs la acesta probabil din disperare.

Rămași fără semafoare, șoferii care au fost nevoiți să treacă prin Girov au avut parte de un adevărat chin. Circulația a fost una defectuoasă, însă Primăria a găsit în cele din urmă o soluție. Ieri seara, în jurul orei 19.30, semafoarele au fost puse din nou în funcțiune. S-a recurs la o sursă temporară de curent electric, asta până ce autoritățile remediază problema intervenită.