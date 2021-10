Republica Moldova solicită intervenția UE. Rusia nu mai are nicio limită. „Nu este nici justificat”

UE, solicitată să asigure livrarea de gaze către Moldova

Oficialii de la Chișinău au solicitat Uniunii Europene să îi sprijine cu aprovizionarea de gaze naturale, după ce Rusia a luat două măsuri în defavoarea Republicii Moldova. Gigantul Gazprom a redus livrările de gaze în teritoriu și mai mult decât atât, a stabilit tarife mult mai scumpe pentru mia de metri cubi. Noul preț nu este „nici justificat, nici realist pentru Republica Moldova”, a precizat vicepremierul Andrei Spânu.

„Republica Moldova solicită Uniunii Europene să aranjeze transporturi de gaz de urgență din țările spațiului comunitar”, se arată în articolul publicat de sursa citată, care explică faptul că Republica Moldova intenționează să încheie un acord cu oficialii de la Bruxelles pentru a-și asigura livrarea cantității de gaze naturale necesare, prin România.

Gazprom a crescut tariful la 790 dolari/mia de metri cubi

În luna septembrie, contractul de furnizare a gazelor încheiat între Republica Moldova și Gazprom a expirat, iar oficialii de la Chișinău nu au dorit să semneze un altul din cauza prețurilor. Tariful stabilit de Gazprom a crescut de la 550 de dolari pentru mia de metri cubi, cât era în luna septembrie, la 790 de dolari pe mia de metri cubi în luna octombrie.

„Și România luptă pentru a-și acoperi propriile necesități de gaze naturale, pe fondul unor temeri mai largi cu privire la nivelurile scăzute de depozitare în toată Europa”, a mai scris Financial Times despre criza din țară.

„Am solicitat o reacție de la comunicatorii Guvernului și ai premierului Natalia Gavrilița, dar am fost redirecționați către consilierul vicepremierului Andrei Spânu, Alina Merlici. Am întrebat-o dacă există discuții între reprezentanții Guvernului de la Chișinău și oficiali ai Uniunii Europene, privind aprovizionarea cu gaze naturale. Alina Merlici ne-a spus că va reveni în scurt timp cu un comentariu, după ce va discuta cu Andrei Spânu. Peste aproximativ jumătate de oră, am primit un răspuns scurt – ”Nu comentăm”.”, mai notează jurnaltv.md.