Sicriul copilei care a murit la stomatolog a fost dus acasă. Când are loc înmormântarea

Sicriul copilei care a murit la stomatolog a fost dus acasă. Când are loc înmormântarea
Localnicii din Câmpulung Muscel sunt cuprinși de durere după moartea Sarei, fetița care și-a pierdut viața în timpul unei intervenții stomatologice. Tragedia a avut loc într-o clinică stomatologică din București și a șocat o țară întreagă. Sicriul micuței a ajuns acasă, iar familia se pregătește pentru momentul în care copila va fi condusă pe ultimul drum, potrivit Cancan.

Durere fără margini la Câmpulung Muscel. Sicriul fetiței care a murit la stomatolog a fost dus acasă

Micuța a fost dusă de părinți la stomatolog pentru tratarea unor carii, însă a murit după ce i s-a administrat anestezia. Stomatologul și anestezistul au încercat să o resusciteze timp de 30 de minute, solicitând ulterior intervenția serviciului 112, însă eforturile lor au fost în zadar.

Vineri, părinții au ridicat trupul fetiței de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) din București, unde fusese transportată pentru autopsie. Sicriul Sarei a fost adus în orașul natal, Câmpulung Muscel, și depus la capela bisericii cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Parohia Vișoi.

Când are loc înmormântarea

Slujba de înmormântare a Sarei va avea loc sâmbătă, într-un cadru restrâns și intim, iar fetița va fi condusă pe ultimul drum într-un coșciug alb. Autopsia efectuată de medicii legiști a scos la iveală că micuța ar fi avut afecțiuni grave, care ar fi făcut riscantă administrarea anesteziei.

Protest inedit pe DN1, zeci de persoane cer repunerea în funcțiune a unei pasarele
Vedetele din Superliga au fost excluse de Mircea Lucescu din lotul pentru meciul cu Bosnia
Clinica stomatologică unde a avut loc tragedia a transmis un comunicat în care și-a exprimat „profunda compasiune față de familia îndoliată”, menționând totodată importanța controalelor stomatologice la copii, observație considerată nepotrivită în contextul tragediei.

După eveniment, clinica a intrat în vizorul autorităților. Conform digi24, unitatea nu ar fi deținut autorizație sanitară de funcționare și ar fi fost amendată anul acesta. Pe 16 mai, a fost depus un dosar la Direcția de Sănătate Publică (DSP) pentru obținerea autorizației, însă documentația era incompletă. DSP a cerut avize suplimentare de la Colegiul Medicilor Stomatologi București, de la Colegiul Medicilor pentru specialitatea ATI, procedurile oficiale pentru sedare și certificatul de înregistrare la CNCAN pentru activitatea de radiologie dentară.

Alexandru Rogobete, despre cazul fetiței care a murit la stomatolog

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea unei consultări publice privind efectuarea anesteziei generale pentru intervențiile stomatologice. Oficialul a subliniat necesitatea reglementării stricte a acestor proceduri și a atras atenția asupra riscurilor majore din cabinetele care nu respectă normele de siguranță.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
