Și USR-iștii se mănâncă între ei. Scandal în Primăria Bacău. Primarul și viceprimarul au ajuns la judecată

Viceprimarul municipiului Bacău, Cristian Ghingheş, a atacat în instanţă decizia prin care colegul său de partid, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, i-a retras atribuțiile. Viceprimarul a anunțat, printr-un comunicat de presă că a solicitat Tribunalului Bacău să anuleze cele două dispoziții prin care primarul l-a lăsat fără atribuții. El și-a justificat acțiunea prin faptul că cele două acte administrative nu au fost motivate. Viceprimarul l-a acuzat pe Lucian viziteu de „exces de putere” ca urmare a demersului pe care l-a făcut pentru a goli de conţinut funcţia de viceprimar.

Cristian Ghingeș susține că decizia primarului de a-i retrage atribuțiile are la bază o înțelegere cu fostul edil, pentru a da funcția de viceprimar unui consilier Pro România. El spune că a refuzat să renunțe la funcție, astfel că primarul a încercat să-i forțeze demisia retrăgându-i atribuțiile.

„Nu am fost de acord cu târgul politic pe care Stanciu-Viziteu l-a încheiat cu fostul primar Cosmin Necula, trimis în judecată de DNA pentru corupţie. Am refuzat să demisionez pentru a lăsa locul liber unui viceprimar de la Pro România şi consecinţele nu au întârziat să apară. Primarul a confundat obligaţiile administrative cu scamatoriile politice şi chemarea acestuia în faţa instanţei va arăta, cu dovezi, nu doar presiunile la care am fost supus, dar şi felul în care în repetate rânduri a avut impresia că poate să tranzacţioneze o funcţie administrativă pentru diverse interese politice, de grup”, a declarat viceprimarul Cristian Ghingheş.

Viceprimarul a fost dat afară din Primărie

Conform comunicatului, Lucian Viziteu l-ar fi acuzat pe Ghingheș că nu şi-a respectat atribuţiile de viceprimar și nici cuvântul dat băcăuanilor și echipei din care face parte.

„Chiar dacă atunci și-a caracterizat decizia ca fiind una pur administrativă, în răspunsurile la plângerile prealabile premergătoare acțiunii în instanță primarul Stanciu-Viziteu nu a menționat niciun reproș de ordin administrativ, singura argumentare oficială fiind că primarul are dreptul să acorde și să retragă atribuții după bunul plac, conform Codului administrative”, se mai arată în comunicatul de presă.

După ce i-au fost retrase atribuțiile, viceprimarul Cristian Ghingheș a fost înlăturat din comisiile și grupurile de lucru municipale (urbanism, circulație, locuințe ANL, comitetul de urgență etc). De asemenea, i-a fost restricționat accesul la informații și documente interne. Iar biroul i-a fost mutat într-un alt sediu al primăriei.

Cei doi au candidat în tandem pentru primărie

Ulterior a fost exclus și din organizația USR, condusă de același primar cu care se află în conflict, însă a atacat decizia la comisiile de arbitraj ale partidului.

„La alegerile locale din septembrie 2020, Stanciu-Viziteu și Ghingheș au candidat într-un tandem primar-viceprimar pentru Primăria Bacău, cu un mesaj puternic anticorupție și cu o campanie îndreptată împotriva neregulilor administrației conduse de fostul primar Necula (ex-PSD, acum Pro România), trimis în judecată ca urmare a unei sesizări făcute de Cristian Ghingheș în anul 2017, când era consilier local.

Ghingheș a renunțat la candidatura proprie în favoarea fostului deputat Stanciu-Viziteu ca urmare a negocierilor din alianța USR PLUS, în ciuda experienței sale de consilier local independent începând cu anul 2016, când a obținut peste 13% dintre voturile băcăuanilor”, se mai arată în comunicatul de presă.