14 mai

Și Jupiter începe o mișcare aparent retrogradă. HOROSCOPUL LUI DOM' PROFESOR

Pe 14 mai s-au născut Daniel Fahrenheit, Patrick Bruel, Claude Dornier, George Lucas, Iuliu Baratki, Bonifaciu Florescu, Ernst Juvara.

Nimic pe Kalendare, de niciun fel. O zi de muncă, muncă, muncă… pentru mulți, la domiciliu, ceea ce nu este rău.

Astăzi, pe la orele 17:45 trecute fix, beneficul Jupiter-Zeus începe și el, după o scurtă stație, să se miște retrograd. La 28 de grade în Capricorn. Ieri v-am relatat ce este cu mișcarea aparent retrogradă a planetelor.

După cum am mai spus, Jupiter este protectorul României. Mișcarea retrogradă nu are nimic bun, în situația actuală. Fiind în Capricorn, care are pe prim plan siguranța proprie, poate fi ceva legat de un nou vârf de… ceva! Poate de virusul Wuhan, sau altceva, se găsește o nouă sperietură în slujba dictaturii!

Toate planetele, în astrologia și Soarele și Luna se numesc planete, s-au strâns în numai jumătate de zodiac, de la ultimile grade din Capricorn, la Gemeni. Patru planete sunt retrograde: Venus, Jupiter, Saturn și Pluton. Nu este prea bine, dar nici foarte rău, v-am avertizat, de mult, am scris în septembrie 2019 horoscopul, că anul 2020 este anul schimbărilor bune, dar nu în bine!

Situația prezentă în care un guvern instalat nedemocratic, la poruncă, nu prin vot, încearcă să dea o lovitură de stat, prin promulgarea unei legi care anulează toate drepturile civile, o lege a rușinii și a umilinței unui popor întreg, îmi amintește de o istorie adevărată. O istorie auzită de mine de la un cadru universitar de la Shenandoah University, Winchester, Virginia – în acel oraş locuind o parte din familia mea:

În anii ’60 un profesor de la Universitatea Yale, pe nume Stanley Milgram a făcut o serie de experienţe a căror desfăşurare este cuprinsă în volumul „Obedience and Authority”. A rămas în istoria ştiinţei ca „Experimentul Miligram”.

Experimentul Miligram se referea la „efectele pedepsei în procesul de învăţare”. Procedura cuprindea două persoane, una denumită „profesorul” iar cealaltă „studentul” şi o întragă maşinărie care părea că produce şocuri electrice. „Studentul” era imobilizat pe un fel de scaun electric, iar „profesorul”, după ce era bine ameţit cu cuvinte mari precum „cercetarea ştiinţifică”, „mediul academic” şi ”sacrifciul savanţilor” era pus în faţa unei maşini neliniştitor de mare, cu 30 de butoane inscripţionate de la 15 la 450 de volţi.

Desfăşurarea era simplă: „studentului” i se puneau întrbări şi dacă nu ştia, primea şocuri electrice din ce în ce mai puternice. „Studentul” nu se sinchisea prea mult de şocurile respective, pentru că era un actor, iar pe de altă parte şocurile nu existau, erau simulate. Adevăratul obiect al experimentului era „profesorul”.

Se dorea, ca şi în cazul biblic al lui Abraham care era gata-gata să-şi omoare propriul fiu, dacă nu-l oprea Bunul Dumnezeu, să se vadă cât de departe poate ajunge un individ, chiar superior educat, în manifestarea unei cruzimi nefondate, dar respectând autoritatea, legea, „cauza nobilă”. Pentru „profesor” experimentul este o tortură subtilă.

Pe măsură ce experienţa înaintează şi intensitatea aşa ziselor şocuri creşte, „studentul” urlă îngrozitor, ba chiar scoate puţin sirop de zmeură pe la colţul gurii. „Profesorul” se face alb la faţă, transpiră şi ezită. Dar de fiecare dată i se ordonă prin amplificator să continue „în interesul ştiinţei”.

Conflictul interior şi tensiunea din „profesor” este imensă, dar ca să renunţe la experiment el trebuie să refuze clar „autoritatea”. Procentul de 99% din cei supuşi la această perversă experienţă nu au reuşit să fie superiori lui Abraham. Ei respectau autoritatea, dar nu condiţia umană!

Printre cei 1% care au refuzat să continue experienţa acuzându-i pe oranizatori de cruzime inutilă, nazism şi lipsă de profesionalism s-a numărat şi un flăcău american din sud, cu pantaloni evazaţi, pe nume George Wallace Bush. A fost Preşedintele Statelor Unite ale Americii. Întâmplător?